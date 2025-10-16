Meghan Markle schittert tijdens ‘power vrouwen’-top in Washington

Meghan Markle (44) stond deze week weer volop in de schijnwerpers tijdens de ‘Fortune Most Powerful Women Summit ‘in Washington D.C. De hertogin van Sussex sprak er openhartig over haar leven na het koningshuis en haar nieuwe rol als oprichter van haar eigen lifestylemerk ‘As Ever’.

Sinds de lancering van haar merk begin dit jaar, met onder meer rosé, jam, honing, thee en pannenkoekenmix, lijkt Meghan’s ondernemersdroom in volle bloei. Ook haar nieuwe podcast Confessions of a Female Founder slaat aan: in de serie schuiven inspirerende vrouwen als Tina Knowles, Sara Blakely en Heather Hasson aan.

Tijdens de top verscheen Meghan stijlvol in een crème blouse van Gabriela Hearst en een midi-rok van Brochu Walker, gecombineerd met Dior-hakken die ze eerder droeg bij de doop van zoon Archie.

Fortune Most Powerful Women Summit 2025 Dag 2

Van hertogin tot ondernemer

“Toen ik nog actrice was, werkte ik met grote teams. Nu run ik mijn eigen bedrijf en heb ik bewust gekozen voor een klein, hecht team,” vertelt Meghan. “Mensen die durven tegenduwen en met creatieve ideeën komen — dat vind ik het mooiste aan leiderschap.”

Voorzichtig met social media

Hoewel Meghan tegenwoordig weer actief is op sociale media via As Ever, blijft ze terughoudend: “Mijn relatie met social media is gecompliceerd. Mijn man en ik werken veel rond online veiligheid voor kinderen, dus ik ben me erg bewust van de risico’s. Maar ik zie ook de kracht ervan om iets goeds te brengen.” Op social media plaatste de hertogin een video met beelden achter de schermen van de Fortune Most Powerful Women Summit:

Nieuwe kerstspecial op komst

Verder verklapte Meghan dat er in december een With Love, Meghan-kerstspecial op Netflix verschijnt. “Het wordt een hele mooie aflevering,” zei ze enthousiast. Over het maakproces vertelt ze: “Na zeven jaar Suits weet ik hoeveel werk er in een productie zit. Nu zoek ik naar manieren om verhalen korter en toegankelijker te brengen, zelfs een recept in twee minuten.”

Tot slot blikte Meghan met een glimlach terug op haar vroegere baantjes, waaronder die in een frozen-yogurtshop. “En ik deed kalligrafie voor celebritybruiloften, met een witte sok over mijn hand om de inkt niet te vlekken. Dat was mijn eerste echte ondernemersles: zorg voor oog voor detail.”

