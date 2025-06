Meghan Markle heeft podcast tijdelijk stopgezet: ‘Moet me concentreren op mijn bedrijf’

Meghan Markle (43) neemt een pauze van haar podcast ‘Confessions of a Female Founder’. In een aflevering van ‘Aspire With Emma Grede’ liet ze weten dat haar aandacht nu volledig uitgaat naar haar eigen bedrijf.

As Ever

In de podcast ging Meghan in gesprek met invloedrijke vrouwelijke ondernemers, terwijl ze zelf werkte aan de opbouw van haar lifestylemerk As Ever. “Ik vind het geweldig dat er zoveel verlangen is naar een tweede seizoen, maar ik moet me concentreren op mijn bedrijf,” aldus Meghan. “Ik zou de show graag op een later moment tijdens mijn reis als ondernemer willen terugbrengen.”

Bonusaflevering

Het eerste seizoen, geproduceerd door Lemonada Media, telde acht afleveringen en een bonusaflevering. Onder de gasten waren onder meer Whitney Wolfe Herd, Sara Blakely en Tina Knowles.

