Meghan Markle deelt familievideo’s: met Archie dieren voeren

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle (44) heeft nieuwe familievideo’s gedeeld op Instagram. In haar stories is te zien hoe ze met prins Archie een dierentuin in Californië bezoekt en dieren voert. Ook dochter prinses Lilibet komt even voorbij, net als een oude dansvideo met Harry.

In een filmpje geeft de 6-jarige Archie een zwarte neushoorn door dikke tralies een tak met bladeren. Op de achtergrond vertelt een mannenstem hoe zwaar deze soort kan worden. Archie is alleen van achteren te zien.

Instagram: @meghan

In het volgende fragment voert Meghan een giraffe. In één hand houdt ze een krop romainesla, met de andere reikt ze een blad aan. Ze tagde The Living Desert Zoo and Gardens als locatie.

Meghan Dierentuin

Prinses Lilibet

Meghan plaatste ook een kort fragment waarin prinses Lilibet (4) in een buitenzwembad speelt met een vrouw, vermoedelijk Doria Ragland. In een andere story staat een kindertekening die het meest wegheeft van een boodschappenlijstje, met onderaan: ‘Yay! You did it!‘.

Throwback met Harry

Verder deelde Meghan opnieuw de video waarin ze met Harry danst in het gras, dit keer in kleur. Zaterdag postte ze al een zwart-witversie, als onderdeel van de 2016-trend waarbij mensen terugblikken op dat jaar.

BEELD: NETFLIX/INSTAGRAM: @MEGHAN