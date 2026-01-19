Meghan Markle Koninklijke Regel 2048x1404.jpg

Meghan Markle deelt familievideo’s: met Archie dieren voeren

Tekst: Denise Delgado

19/01/2026

Meghan Markle (44) heeft nieuwe familievideo’s gedeeld op Instagram. In haar stories is te zien hoe ze met prins Archie een dierentuin in Californië bezoekt en dieren voert. Ook dochter prinses Lilibet komt even voorbij, net als een oude dansvideo met Harry.

In een filmpje geeft de 6-jarige Archie een zwarte neushoorn door dikke tralies een tak met bladeren. Op de achtergrond vertelt een mannenstem hoe zwaar deze soort kan worden. Archie is alleen van achteren te zien.

De tekst gaat verder onder het Instagram-verhaal.

Archie Dierentuin
Instagram: @meghan

Lees ook: Meghan Markle hoopt dat Lilibet en Archie trots zijn op haar serie

In het volgende fragment voert Meghan een giraffe. In één hand houdt ze een krop romainesla, met de andere reikt ze een blad aan. Ze tagde The Living Desert Zoo and Gardens als locatie.

De tekst gaat verder onder het Instagram-verhaal.

Meghan Dierentuin
Meghan Dierentuin

Prinses Lilibet

Meghan plaatste ook een kort fragment waarin prinses Lilibet (4) in een buitenzwembad speelt met een vrouw, vermoedelijk Doria Ragland. In een andere story staat een kindertekening die het meest wegheeft van een boodschappenlijstje, met onderaan: ‘Yay! You did it!‘.

Throwback met Harry

Verder deelde Meghan opnieuw de video waarin ze met Harry danst in het gras, dit keer in kleur. Zaterdag postte ze al een zwart-witversie, als onderdeel van de 2016-trend waarbij mensen terugblikken op dat jaar.

Lees ook: Waarom Meghan Markle steeds vaker foto’s van Archie en Lilibet deelt

Denise Delgado

