Meghan Markle hoopt dat Lilibet en Archie trots zijn op haar serie

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle (43) hoopt dat haar kinderen Archie (8) en Lilibet (3) later trots zullen zijn op haar nieuwe Netflix-serie ‘With Love, Meghan’. In een interview met entertainmentwebsite People vertelt de hertogin van Sussex dat haar kinderen regelmatig aanwezig waren tijdens de opnames.

“Ik hoop dat ze, als ze oud genoeg zijn, echt trots zullen zijn dat ze samen met mij vanaf het begin hiervan betrokken waren,” vertelt Meghan.

Samen met Lilibet

De landingspagina van asever.com toont een foto van Meghan en Lilibet hand in hand in hun achtertuin, omringd door bomen. Voor Meghan is vooral de aanwezigheid van haar dochter bijzonder.

“Het is heel waardevol om mijn eigen dochter erbij te hebben, omdat ik een groot deel van mijn leven heb gewijd aan het opkomen voor de rechten van meisjes en vrouwen. Dit voelt als een verhaal dat generaties overstijgt — Archie hoort daar natuurlijk ook bij, net als mijn man — maar ik hou van dat erfgoedgevoel en het besef dat ik dit in het bijzijn van mijn dochter kan creëren. Zo kan ik haar leren hoe het is om een werkende moeder te zijn,” zegt ze. “Hopelijk kan dit ook deel uitmaken van haar nalatenschap.”

Mama Maaltijden

De hertogin deelt ook persoonlijke herinneringen aan haar jeugd, waarin de maaltijden van haar moeder een belangrijke rol speelden. “Mijn moeder kookte vaak Thais, die smaken herinner ik me nog goed. Ik hoop dat mijn kinderen later dezelfde warme herinneringen hebben aan mijn gerechten. We noemen ze ‘Mama Maaltijden’. Misschien zeggen ze op een dag wel: ‘Laten we een Mama Maaltijd maken.'”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post:

Toevluchtsoord

De serie, waarin Meghan kookt voor verschillende gasten, is niet opgenomen in het huis dat zij met prins Harry deelt. Het uitgestrekte landgoed van het gezin is hun toevluchtsoord, daarom koos Meghan ervoor om haar show op te nemen in een nabijgelegen huurhuis dat lijkt op hun eigen huis. “Ik wilde die veilige haven beschermen,” legt ze uit. “We zijn een hechte familie, en ik hou van die momenten — Lili naar bed brengen voor een middagdutje, samen lunchen, en aan het eind van de dag waardevolle tijd samen doorbrengen. Onze keuken is de plek waar mama gewoon voor het gezin kookt, en met een crew van meer dan tachtig mensen is dat wel heel veel mensen in je huis!”.

With Love, Meghan is dinsdag in première gegaan op Netflix. Bekijk de video hieronder:

BEELD: NETFLIX/INSTAGRAM: @MEGHAN

Bron: Royalty-Online