Koningin Máxima Bezoekt Brabantse Gemeente Oss

Máxima troost meisje in rolstoel na val: ‘Zoiets doe je als moeder’

Tekst: Denise Delgado

15/10/2025

Koningin Máxima (54) liet dinsdag haar moederhart spreken tijdens een bezoek aan Oss. Op de skatebaan van het Urban Ox-park kwam een meisje in een rolstoel vlak voor haar ogen ten val. Zonder aarzelen snelde de koningin toe om haar te helpen.

Het meisje, dat haar kunsten wilde laten zien, bleef gelukkig ongedeerd. “Wat een afgang,” zei het meisje. Máxima troostte haar en vroeg hoe het ging. “Zoiets doe je als moeder,” zei ze later over het incident.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Koningin Máxima Bezoekt Brabantse Gemeente Oss
De koningin bezoekt Brabantse gemeente Oss
Koningin Máxima Brengt Een Bezoek Aan Oss.
Koningin Máxima Brengt Een Bezoek Aan Oss.

Lees ook: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen nieuwe pup

De koningin bezocht verder nog een nieuw gezondheidscentrum, het wijkhuis ernaast en sloot de dag af bij voetbalclub TOP Oss, waar ze meer hoorde over het jongerenproject Community Champions.

Bekijk ook:

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Pieter-Christiaan krijgt acteerkriebels na rol in Flikken Rotterdam
Meghan deelt boodschap voor dochter Lilibet op Wereldmeisjesdag
Column: Naar de kroon steken
Harry en Meghan schitteren in New York in matchende outfits
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Koningin Máxima Bezoekt Brabantse Gemeente Oss

Hartverwarmend moment: Máxima troost gevallen meisje in Oss

Koningin Máxima was eerder vandaag in Oss, waar zij direct te hulp schoot toen een meisje in een rolstoel ten val kwam op het Urban Ox-skatepark in het Sibeliuspark.
Weekend Marco Schuitmaker

Marco Schuitmaker zet babywens op pauze

Marco Schuitmaker zou dolgraag vader willen worden, maar stelt dat nog heel eventjes uit. Simpelweg omdat hij momenteel door zijn drukke agenda niet de vader zou kunnen zijn die hij wil zijn, vertelt hij deze week in Weekend. “We wachten er nog even mee.” Marco Schuitmaker heeft absoluut een kinderwens, maar door het drukke schema…
Vriendin Wandelen

Trend gespot: Wordt retro walking het nieuwe wandelen?

Wie zegt dat je altijd vooruit moet lopen? Steeds meer mensen draaien het letterlijk om en gaan achteruit wandelen. Ook wel retro walking genoemd. Het klinkt misschien een tikje vreemd, maar het is verrassend goed voor je lijf en je brein. Deze unieke wandelvorm wint razendsnel aan populariteit, en dat is niet zonder reden.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise