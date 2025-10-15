Máxima troost meisje in rolstoel na val: ‘Zoiets doe je als moeder’

Koningin Máxima (54) liet dinsdag haar moederhart spreken tijdens een bezoek aan Oss. Op de skatebaan van het Urban Ox-park kwam een meisje in een rolstoel vlak voor haar ogen ten val. Zonder aarzelen snelde de koningin toe om haar te helpen.

Het meisje, dat haar kunsten wilde laten zien, bleef gelukkig ongedeerd. “Wat een afgang,” zei het meisje. Máxima troostte haar en vroeg hoe het ging. “Zoiets doe je als moeder,” zei ze later over het incident.

De koningin bezocht verder nog een nieuw gezondheidscentrum, het wijkhuis ernaast en sloot de dag af bij voetbalclub TOP Oss, waar ze meer hoorde over het jongerenproject Community Champions.

