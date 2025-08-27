Kroonprinses Mette-Marit weer in het openbaar sinds aanklachten tegen zoon

Tekst: Denise Delgado

Kroonprinses Mette-Marit (52) verscheen dinsdag voor het eerst weer in het openbaar sinds vorige week bekend werd dat haar zoon Marius Borg Høiby (28) wordt vervolgd voor onder meer vier verkrachtingen.

100 jaar kasteel Gamlehaugen

Mette-Marit was met haar man kroonprins Haakon en schoonmoeder koningin Sonja gespot. Samen vierde ze in Bergen dat kasteel Gamlehaugen precies honderd jaar in gebruik is als koninklijk verblijf.

Voor het jubileum had het kroonprinselijk paar schoolkinderen uitgenodigd voor spelletjes en feestelijkheden in het park rond het kasteel. Op beelden die het Noorse hof dinsdag deelde, is te zien hoe Mette-Marit kinderen schminkt en meedoet aan ringwerpen.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Situatie rondom Marius is uitdagend en moeilijk

Kroonprins Haakon liet zich eerder al in het openbaar zien sinds de aanklachten tegen zijn stiefzoon. Tijdens een werkbezoek in Trondheim noemde hij de situatie ‘uitdagend en moeilijk’ voor iedereen die erbij betrokken is. Hij benadrukte dat de koninklijke familie zich voorlopig vooral richt op het uitvoeren van haar officiële taken.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @DETNORSKEKONGEHUS

Via: Royalty-Online