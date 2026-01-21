Zó duister is de koninklijke link bij Andrews vermoedelijke nieuwe huis

Tekst: Denise Delgado

De verhuisdozen staan klaar en de speculaties draaien op volle toeren. Andrew Mountbatten-Windsor moet Royal Lodge verlaten en zou verhuizen naar een woning op Sandringham. Steeds vaker valt de naam Marsh Farm, waar volgens een insider een ‘somber stemmende’ koninklijke connectie aan kleeft.

De uiterste datum van de uithuiszetting is bevestigd. Naar welk huis Andrew precies trekt, blijft onduidelijk, maar Marsh Farm wordt het vaakst genoemd. Een koningshuiskenner Rebecca Russell wijst nu op een opmerkelijke, ‘lugubere’ historische link met de locatie.

Marsh Farm

Marsh Farm ligt in Wolferton, zo’n elf kilometer van Sandringham House. Fans begonnen te speculeren na een uitbreiding van een vliegverbod rond het pand. Het huis wordt omschreven als ‘vervallen’ en ‘zo klein als een schoenendoos’. Toch lijkt juist de omgeving het verhaal te maken.

De ‘duistere’ koninklijke connectie

Volgens Rebecca ligt Marsh Farm op steenworp afstand van het verlaten station Wolferton. Daarvandaan begonnen de stoffelijke overschotten van koning George V (1936) en koning George VI (1952) hun laatste treinreis naar Londen, nadat zij op Sandringham waren overleden. Die historische route geeft de plek een ‘lugubere’ lading.

Het oude station Wolferton

Meer dan een eeuw lang was Wolferton het aankomstpunt voor royals onderweg naar Sandringham. In 1966 stopte de koninklijke treintraditie; in 1969 sloot het station definitief. British Rail verkocht het terrein, de koninklijke wachtkamer werd in 1970 kortstondig een museum. Inmiddels is het gesloten en is (een deel van) het station, met monumentenstatus (Grade II), particulier bezit.

Wat we nog niet weten

Hoewel de verhuisdeadline vaststaat, is een officiële bevestiging over Marsh Farm er niet. Zolang het paleis zwijgt, blijft het bij welingelichte aannames en een mogelijke nieuwe woonplek met een opvallend, historisch randje.

