Andrew en Sarah moeten Royal Lodge uit: datum uithuiszetting bevestigd

Tekst: Denise Delgado

16/01/2026

De verhuisdozen van Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson worden volop ingepakt. Volgens bronnen is Sarah ‘klaar om haar vleugels uit te slaan’ en zoekt ze een eigen plek. De uiterste datum van hun uithuiszetting is bevestigd en net als onze collega’s bij Royalty weten we precies wanneer ze Royal Lodge moeten verlaten.

De voormalige hertog van York gaf eerder aan de residentie te zullen opgeven. Intussen zijn bij Royal Lodge verhuiswagens gesignaleerd en wordt er gewerkt aan Marsh Farm op het landgoed Sandringham. Sarah trekt niet bij Andrew in en kijkt naar tijdelijke opties via de familie.

Verhuisdatum staat vast

Een bron bevestigt aan het Britse blad Hello! dat de deadline nadert: ‘Andrew en Sarah moeten uiterlijk 25 januari verhuizen. Ze heeft al die jaren naast hem gestaan, maar is nu klaar om haar vleugels uit te slaan. Ze trekt niet bij hem in op het nieuwe huis op het landgoed Sandringham.’

Sarah zoekt eigen plek

Volgens dezelfde bron kiest Sarah voor zelfstandigheid: ‘Ze trekt ook niet in bij Beatrice in de Cotswolds. Het huis van Eugenie in Portugal is een optie terwijl ze iets eigens zoekt.’ Over Andrew: ‘Andrew laat geen kranten meer komen en leest niets meer. Hij leeft in zijn eigen bubbel. De meisjes zien hem wel. Sarah is nog steeds erg van streek over alles wat er is gebeurd.’

Andrew raakte titels kwijt

Na een reeks schandalen werden Andrews titels ingetrokken. Daardoor verloor Sarah ook het gebruik van haar courtesy title, terwijl de HRH-status en titels van prinses Beatrice en prinses Eugenie ongewijzigd bleven. Andrew kondigde op dezelfde dag het minimaal vereiste opzegtermijn aan om Royal Lodge te verlaten.

Bij de poorten van Royal Lodge zijn recent verhuiswagens gezien. Op Marsh Farm worden beveiligingslampen en hekken geplaatst. Andrew en Sarah woonden sinds 2004 in het landhuis met dertig kamers.

Waarom moet Andrew weg?

Na publieke verontwaardiging over zijn symbolische ‘peppercorn’ huur en hernieuwde aandacht voor zijn banden met Jeffrey Epstein, moet Andrew Royal Lodge opgeven; de druk en het verlies van titels leidden tot het vertrekbesluit.

