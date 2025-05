Koninklijke familie herdenkt Jan Terlouw: ‘Een man van mildheid’

Zien: stoere Máxima in legeroutfit bikkelt mee met reservisten in opleiding

Zien: stoere Máxima in legeroutfit bikkelt mee met reservisten in opleiding

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben via Instagram hun medeleven betuigd na het overlijden van schrijver en voormalig politicus Jan Terlouw. De 93-jarige auteur overleed in zijn woning in Twello, omringd door familie, na een korte periode van ziekte.

