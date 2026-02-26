Koninklijke adviseurs willen Andrew niet meer te paard zien

Tekst: Denise Delgado

Andrew Mountbatten-Windsor zou het dringende advies hebben gekregen om niet langer in het openbaar te gaan paardrijden. Volgens ‘The Sun’ komt dat verzoek uit de hoek van koninklijke adviseurs, die bang zijn dat beelden van Andrew te paard verkeerd kunnen vallen.

Een bron stelt dat men niet wil dat Andrew ‘lachend en glimlachend op zijn paard’ wordt gefotografeerd. De afgelopen jaren werd hij regelmatig rijdend gezien op het koninklijke landgoed in Windsor, een bezigheid die volgens ingewijden juist tot zijn favoriete uitjes hoorde.



Volgens dezelfde bron valt hiermee één van de weinige dingen weg die Andrew echt graag deed. “Dus wat moet hij nu in hemelsnaam met zijn tijd doen?” wordt er geciteerd.

De ex-prins werd vorige week aangehouden in een onderzoek naar een mogelijk ambtsmisdrijf. Sinds kort verblijft hij op het landgoed Sandringham.

