Koninklijk Paleis Op De Dam Beklad Met Rode Verf

Koninklijk Paleis op de Dam beklad, RVD noemt actie ‘onacceptabel’

Tekst: Denise Delgado

07/10/2025

Dinsdagochtend werd het Koninklijk Paleis op de Dam beklad. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) noemt de actie ‘onacceptabel’. ‘Vernielingen zijn nooit een juiste manier om een mening te uiten,’ laat de RVD weten aan het ANP.

Actiegroep Palestine Action NL claimde de actie als reactie op het verbod van de burgemeester op de Nationale Herdenking voor Palestina. Op beelden van de groep is te zien dat ‘Fuck Israël’ op het paleis is gespoten. Ook hebben de activisten enorme vlekken rode verf op het paleis gespoten. Volgens hen symboliseert het paleis ‘het eeuwenlange koloniale verleden van de Nederlandse staat’ en staat de rode verf voor ‘het bloed aan de handen van de staat’. Dat schrijft Palestine Action NL in een bericht op Instagram.

Het Koninklijk Paleis op de Dam is het officiële ontvangstpaleis van koning Willem-Alexander. Hier vinden onder meer inkomende staatsbezoeken plaats en wordt het staatsbanket traditioneel in de Burgerzaal gehouden.

Reactie burgemeester Halsema

Ook burgemeester Halsema reageert op de bekladding en noemt het ‘schandalig en onacceptabel’. Ze voegt toe: “Juist vandaag is dit een klap in het gezicht van alle mensen die nog rouwen om de gruwelijke aanslag van Hamas van twee jaar geleden.”

Op dinsdag 7 oktober 2025 is het precies twee jaar geleden dat Hamas een grootschalige terreuraanslag op Israël pleegde. Meer dan 1.200 mensen kwamen om het leven en honderden werden gegijzeld. De aanval luidde een nieuwe escalatie in van het al decennialange conflict tussen Israël en Palestina.

Rijksvastgoedbedrijf doet aangifte

Het Rijksvastgoedbedrijf, dat het paleis beheert, laat weten juridische stappen te ondernemen. “Er is schade geconstateerd en daar doen we aangifte van.”

Het balkon, nu bedekt met rode verf, is vooral bekend van de iconische kus van Willem-Alexander en Máxima tijdens hun bruiloft.

Amsterdam Huwelijk Balkon

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

