Koningspaar steekt handen uit de mouwen: ‘Even aan de kant, majesteit’

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) hebben vrijdag de handen uit de mouwen gestoken bij woonzorgcentrum Bornholm in Hoofddorp. Tijdens NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, hielpen ze mee om de binnentuinen op te frissen, samen met bewoners en andere vrijwilligers.

Bij aankomst was het net droog en volgens Máxima zou dat ook zo blijven. Ze vertelde lachend dat Willem-Alexander de buienradar had gecheckt. “En anders blijven we nog wat langer koffie drinken”, grapte de koning.

In de eerste binnentuin draaide het vooral om bloembakken vullen. Willem-Alexander pakte tussendoor ook een tuinbank aan en maakte een praatje met vrijwilligers. Een van hen, Jaap (78), noemde de koning ‘heel gezellig’ en grapte achteraf dat hij vergeten was te vragen of de koning een nieuw busje voor het tehuis wilde sponsoren.

Koningspaar Neemt Deel Aan 22ste Editie Nldoet

Binnen schoof het koningspaar aan bij bewoners om bloembakken te vullen. Máxima werkte samen met de 90-jarige heer Bronkhorst, Willem-Alexander met mevrouw Sauer (91). Zij noemde het een bijzondere ervaring: dat ze dit nog mocht meemaken.

Sprong over de vijver

Later ging het stel door naar een volgende binnentuin. Daar hield de organisatie even de adem in toen Máxima met een flinke stap over de vijver het terras bereikte, maar ze haalde het soepel en zonder nat pak. Op het terras wiedde ze onkruid, terwijl Willem-Alexander oude wortels uitgroef om plek te maken voor nieuwe beplanting.

Bij de laatste stop mocht Máxima een wilgje knotten. Ze ging er zo fanatiek in op dat ze op een gegeven moment bijna ín het struikgewas stond. Toen ze daarna weer bloembakken ging vullen, kwam Willem-Alexander langs met een bezem om de gevallen aarde op te vegen. “Even aan de kant, majesteit,” grapte hij, waarna het koningspaar doorliep naar de afsluitende lunch.

BEELD: ANP