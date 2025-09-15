Koningspaar en prinses Amalia naar troonswisseling in Luxemburg

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander (58), koningin Máxima (54) en prinses Amalia (21) wonen volgende maand de troonswisseling in Luxemburg bij. Op 3 oktober treedt groothertog Henri af en wordt erfgroothertog Guillaume geïnstalleerd als nieuwe groothertog.

Abdicatie en galadiner

Na de abdicatie in het paleis en de beëdiging in het parlement zijn het koningspaar en Amalia aanwezig bij de plechtigheden bij het stadhuis. ’s Avonds wonen ze het galadiner bij in het Groothertogelijk Paleis. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Eind vorig jaar werd Guillaume door zijn vader benoemd tot luitenant-vertegenwoordiger, vaak de eerste stap richting troonsafstand. In oktober viert Henri bijna vijfentwintig jaar aan het roer van Luxemburg. De festiviteiten duren van vrijdag 3 tot en met zondag 5 oktober.

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online