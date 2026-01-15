Zien! Koningin Máxima zingt uit volle borst mee met Dancing Queen

Tekst: Denise Delgado

Is koningin Máxima een ABBA-fan? Eén ding is zeker: de songtekst kent ze moeiteloos uit haar hoofd. Dat bleek woensdagavond tijdens de opening van de veertigste editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen, waar ze zichtbaar meezong en meebewoog op de klassieker ‘Dancing Queen’.

De koningin was in De Oosterpoort om de officiële opening te verrichten. Na de grote openingsshow liep Máxima ook binnen in een kleinere zaal, waar een instrumentale versie van Dancing Queen te horen was. Daar liet ze zich van haar meest ontspannen kant zien: het refrein zong ze feilloos mee, terwijl ze op de maat meebewoog en enthousiast met haar armen zwaaide.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid

Tijdens de opening maakte Máxima opnieuw duidelijk hoe belangrijk muziek voor haar is. “Ik zou niet kunnen leven zonder muziek”, zei ze. Volgens de koningin brengt muziek mensen samen: “Het schept vertrouwen en dat is wat we nodig hebben.”

Op het podium noemde Máxima muziek ‘essentieel’ en ‘heel goed’ voor de mentale gezondheid. “Muziek laat je uitdrukken wat je niet met woorden kunt zeggen”, legde ze uit. “Het maakt ons euforischer als ons voetbalteam wint. We luisteren naar dat ene liedje als we verdrietig zijn. We zingen samen als we samen willen zijn.”

ESNS als podium voor Europees talent

Eurosonic Noorderslag duurt nog tot en met zaterdag en biedt een podium aan talentvolle, vaak nog relatief onbekende artiesten uit binnen- en buitenland. Dit jaar staat niet één specifiek land in de schijnwerpers, maar juist de verbondenheid binnen Europa.

Directeur Anna van Nunen vertelde eerder dat het festival daarmee een duidelijke boodschap wil afgeven: “We moeten in Europa niet afhankelijk zijn van Amerikaanse headliners of van repertoire uit andere regio’s. We moeten het hier in Europa zelf doen.”

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online