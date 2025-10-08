Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/10/2025

Woensdag heeft Koningin Máxima in Utrecht het platform In Je Bol gelanceerd, een initiatief dat zich richt op de mentale gezondheid van jongeren tussen 16 en 27 jaar. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was eveneens aanwezig bij de presentatie. Het platform biedt een laagdrempelige plek voor jongeren om informatie, advies en ondersteuning te vinden.

In Je Bol maakt betrouwbare en toegankelijke informatie over mentale gezondheid beschikbaar en biedt praktische handvatten voor jongeren. Bezoekers kunnen anoniem en kosteloos contact opnemen via telefoon of chat en krijgen inzicht in beschikbare hulp, zowel online als lokaal. Het Koninklijk Huis deelde een bericht over de lancering door koningin Máxima.

Ervaringen van jongeren

Tijdens de lancering deelden jongeren hun persoonlijke verhalen over eenzaamheid en prestatiedruk. Daarnaast vertelden zij over hun rol in de totstandkoming van In Je Bol. Koningin Máxima en de staatssecretaris gingen vervolgens met hen in gesprek over het belang van het platform en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mentale gezondheid bespreekbaar te maken.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol
Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima in dialoog met professionals

Vervolgens vond een gesprek plaats met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de zorg, de wetenschap en gemeenten. Samen met jongeren, Koningin Máxima en de staatssecretaris bespraken zij hoe professionals en vertrouwenspersonen jongeren kunnen ondersteunen en doorverwijzen naar het platform.

In je bol festival

De lancering werd afgesloten met het In Je Bol festival, waar jongeren activiteiten en informatie rondom mentale gezondheid konden ontdekken. Het platform is ontwikkeld door Stichting De Kindertelefoon, MIND Us, MIND, 113 Zelfmoordpreventie, Stichting Join Us, Transformers Community en @ease, in nauwe samenwerking met jongeren.

BEELD: ANP

Uit andere media

Weekend Anp 451027154

Ex Tygo Gernandt voelt zich belazerd

Dianne van den Eng, de ex-vriendin van Tygo Gernandt, hoorde uit eerste hand hoe haar toenmalige partner zich had gedragen op de set van Flikken Maastricht. De berichten schokten haar, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vond het vies en heftig.” Toen Tygo Gernandt ontslagen was bij Flikken Maastricht omwille van een beschuldiging van…
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (81)

Mariëtte van kindertehuis Hanukkah in Ghana wint Strong Women Award – Role Model 2025

Ieder jaar worden de Strong Women Awards uitgereikt aan een bekende, sterke vrouw met een groot hart die van betekenis is voor anderen. Dit jaar krijgt presentatrice Nicolette Kluijver (41) de Strong Women Award – Public Role Model. Sinds 2021 wordt ook een prijs uitgereikt aan een vrouw die anderen inspireert door haar volharding en sociale inslag. We zijn trots om te vertellen dat Vriendin-lezeres Mariëtte Asagbo Krouwel (40) de Strong Women Award – Role Model 2025 in ontvangst heeft genomen. Mariëtte heeft al ruim twintig jaar een kindertehuis in Ghana. Dankzij haar inzet konden ook een basisschool en een middelbare school gebouwd worden.
Party Wendy van Dijk over Boxing Influencers

Wendy van Dijk blij dat zoon niet bokste tegen ‘malloot’ Dennis Schouten in ‘Boxing Influencers’

Wendy van Dijk heeft genoten van het boksevenement waarin haar zoon Sem van Dijk in de ring stond tegenover Davy de Munk. De twee zoons van bekende Nederlanders troffen elkaar in een sportief duel voor Videoland, dat uiteindelijk door Davy werd gewonnen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien