Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid
08/10/2025
Woensdag heeft Koningin Máxima in Utrecht het platform In Je Bol gelanceerd, een initiatief dat zich richt op de mentale gezondheid van jongeren tussen 16 en 27 jaar. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was eveneens aanwezig bij de presentatie. Het platform biedt een laagdrempelige plek voor jongeren om informatie, advies en ondersteuning te vinden.
In Je Bol maakt betrouwbare en toegankelijke informatie over mentale gezondheid beschikbaar en biedt praktische handvatten voor jongeren. Bezoekers kunnen anoniem en kosteloos contact opnemen via telefoon of chat en krijgen inzicht in beschikbare hulp, zowel online als lokaal. Het Koninklijk Huis deelde een bericht over de lancering door koningin Máxima.
Ervaringen van jongeren
Tijdens de lancering deelden jongeren hun persoonlijke verhalen over eenzaamheid en prestatiedruk. Daarnaast vertelden zij over hun rol in de totstandkoming van In Je Bol. Koningin Máxima en de staatssecretaris gingen vervolgens met hen in gesprek over het belang van het platform en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mentale gezondheid bespreekbaar te maken.
Koningin Máxima in dialoog met professionals
Vervolgens vond een gesprek plaats met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de zorg, de wetenschap en gemeenten. Samen met jongeren, Koningin Máxima en de staatssecretaris bespraken zij hoe professionals en vertrouwenspersonen jongeren kunnen ondersteunen en doorverwijzen naar het platform.
In je bol festival
De lancering werd afgesloten met het In Je Bol festival, waar jongeren activiteiten en informatie rondom mentale gezondheid konden ontdekken. Het platform is ontwikkeld door Stichting De Kindertelefoon, MIND Us, MIND, 113 Zelfmoordpreventie, Stichting Join Us, Transformers Community en @ease, in nauwe samenwerking met jongeren.
BEELD: ANP
