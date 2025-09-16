Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uit

Koning roept op tot verbinding tijdens troonrede Prinsjesdag

Tekst: Denise Delgado

16/09/2025

Koning Willem-Alexander (58) las vandaag tijdens Prinsjesdag de Troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg. In zijn toespraak deed hij een oproep aan politiek én samenleving om elkaar ‘op een volwassen manier’ de hand te reiken.

Open houding

Volgens koning Willem-Alexander staan Nederlanders steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar en is het juist nu belangrijk om verbinding te zoeken. De koning benadrukte dat het kabinet zelf het goede voorbeeld moet geven, met een open houding en bereidheid tot compromissen. Het gelijk van de één betekent niet automatisch het ongelijk van de ander. Volgens de vorst is de werkelijkheid vaak complexer. “Debat en verschil van inzicht horen bij een levende democratie.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uitkoninklijke Schouwburg (pool)
Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uit
Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uit
Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uit

Maatschappelijke verdeeldheid

Ook sprak hij over de oorlog in Gaza, die volgens hem tot veel maatschappelijke verdeeldheid leidt. Het kabinet hoopt, zei hij, dat dit gevoelige onderwerp mensen niet nog verder uit elkaar drijft.

Verder wees de koning op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals geopolitieke spanningen, digitale dreigingen en het op peil houden van de economie. Daarbij onderstreepte hij dat het demissionaire kabinet, na het vertrek van PVV en NSC uit de coalitie, op een ‘zeldzaam smalle basis’ steunt in het parlement. Toch kunnen zorgen van Nederlanders niet wachten: voldoende inkomen, betaalbaar wonen, goede en toegankelijke zorg en onderwijs blijven volgens hem de grootste prioriteiten.

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

