Koning roept op tot verbinding tijdens troonrede Prinsjesdag

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander (58) las vandaag tijdens Prinsjesdag de Troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg. In zijn toespraak deed hij een oproep aan politiek én samenleving om elkaar ‘op een volwassen manier’ de hand te reiken.

Open houding

Volgens koning Willem-Alexander staan Nederlanders steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar en is het juist nu belangrijk om verbinding te zoeken. De koning benadrukte dat het kabinet zelf het goede voorbeeld moet geven, met een open houding en bereidheid tot compromissen. Het gelijk van de één betekent niet automatisch het ongelijk van de ander. Volgens de vorst is de werkelijkheid vaak complexer. “Debat en verschil van inzicht horen bij een levende democratie.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uit

Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uit

Maatschappelijke verdeeldheid

Ook sprak hij over de oorlog in Gaza, die volgens hem tot veel maatschappelijke verdeeldheid leidt. Het kabinet hoopt, zei hij, dat dit gevoelige onderwerp mensen niet nog verder uit elkaar drijft.

Verder wees de koning op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals geopolitieke spanningen, digitale dreigingen en het op peil houden van de economie. Daarbij onderstreepte hij dat het demissionaire kabinet, na het vertrek van PVV en NSC uit de coalitie, op een ‘zeldzaam smalle basis’ steunt in het parlement. Toch kunnen zorgen van Nederlanders niet wachten: voldoende inkomen, betaalbaar wonen, goede en toegankelijke zorg en onderwijs blijven volgens hem de grootste prioriteiten.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online