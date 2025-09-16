Koning roept op tot verbinding tijdens troonrede Prinsjesdag
16/09/2025
Koning Willem-Alexander (58) las vandaag tijdens Prinsjesdag de Troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg. In zijn toespraak deed hij een oproep aan politiek én samenleving om elkaar ‘op een volwassen manier’ de hand te reiken.
Open houding
Volgens koning Willem-Alexander staan Nederlanders steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar en is het juist nu belangrijk om verbinding te zoeken. De koning benadrukte dat het kabinet zelf het goede voorbeeld moet geven, met een open houding en bereidheid tot compromissen. Het gelijk van de één betekent niet automatisch het ongelijk van de ander. Volgens de vorst is de werkelijkheid vaak complexer. “Debat en verschil van inzicht horen bij een levende democratie.”
Lees ook: Alles wat je moet weten over Prinsjesdag
De tekst gaat verder onder de foto’s.
Maatschappelijke verdeeldheid
Ook sprak hij over de oorlog in Gaza, die volgens hem tot veel maatschappelijke verdeeldheid leidt. Het kabinet hoopt, zei hij, dat dit gevoelige onderwerp mensen niet nog verder uit elkaar drijft.
Verder wees de koning op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals geopolitieke spanningen, digitale dreigingen en het op peil houden van de economie. Daarbij onderstreepte hij dat het demissionaire kabinet, na het vertrek van PVV en NSC uit de coalitie, op een ‘zeldzaam smalle basis’ steunt in het parlement. Toch kunnen zorgen van Nederlanders niet wachten: voldoende inkomen, betaalbaar wonen, goede en toegankelijke zorg en onderwijs blijven volgens hem de grootste prioriteiten.
Lees ook: Foto’s! Prinsjesdag 2025: Koninklijke balkonscène op Paleis Noordeinde
Bekijk ook:
BEELD: ANP
Via: Royalty-Online
LEES OOK
Uit andere media
Zin in een feestje? Rapper Snelle komt met eigen festival op 6 juni!
Suzan van Suzan & Freek deelt bijzondere ervaring zwangerschap na miskraam
Makelaar Mandy: ‘Ga ik voor hartstocht of een tweede keuze?’