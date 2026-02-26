Zien: Máxima in gesprek met vluchtelingen en raakt geëmotioneerd

Koningin Maxima Bezoekt Stichting Takecarebnb

Koningin Máxima bracht donderdagochtend een bezoek aan Stichting Takecarebnb in Amsterdam, een van de winnaars van een Appeltje van Oranje 2025. De stichting koppelt vluchtelingen die nog wachten op een woning aan Nederlandse gastgezinnen, waar zij drie maanden kunnen logeren.

Verhalen die raken

Na aankomst sprak Máxima met gastgezinnen en statushouders die aan het programma meededen. Onder hen was Mohammed Adel Mohammed Al Ayashi (24) uit Jemen. Hij vertelde hoe hij na vier jaar in een azc bij Ariane Volz uit Amstelveen terechtkwam en hoe zwaar die periode voor hem was. Zijn verhaal en dankbaarheid maakten zichtbaar indruk: Máxima raakte meerdere keren geëmotioneerd.

De koningin benadrukte dat ze hoopt op meer begrip voor de ervaringen van vluchtelingen. Volgens haar is het belangrijk dat nieuwkomers ‘op een warme plek landen’.

Uit de bubbel

Máxima stelde ook vragen aan het bestuur over het matchmakingproces en wat zo’n logeerperiode oplevert voor gastgezinnen. Matchmaker Tineke Willemsen vertelde dat mensen daardoor meer leren over de samenleving waar statushouders vandaan komen. “Het dwingt je uit je eigen bubbel te komen,” reageerde Máxima.

Dank aan vrijwilligers

Voor haar vertrek feliciteerde de koningin de stichting opnieuw met het Appeltje van Oranje en prees ze het werk van de vrijwilligers. Takecarebnb is sinds 2015 actief en maakte sindsdien bijna 3000 matches mogelijk.

