In beeld: Máxima start Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

Tekst: Denise Delgado

Koningin Máxima heeft donderdag in de Stadsschouwburg in Utrecht het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger geopend. Dat deed ze op een speelse manier: door samen met Vrijwilligerswerk Nederland het laatste puzzelstuk te plaatsen, waarna de openingsboodschap zichtbaar werd.

Bij aankomst werd Máxima ontvangen door burgemeester Sharon Dijksma en Laila Ait Baali, directeur-bestuurder van Vrijwilligerswerk Nederland. In de Grote Zaal volgden videofragmenten over de impact van vrijwilligerswerk in Nederland.

Vrijwilligers als motor van de samenleving

Daarna was er een panelgesprek over de waarde van vrijwilligers. De boodschap: vrijwilligers zijn onmisbaar en er wordt steeds vaker een beroep op hen gedaan. Tegelijk werd benadrukt dat goede erkenning en ondersteuning belangrijk zijn. Gespreksleiders deelden ook wat er eerder op de dag in gesprekken met vrijwilligers naar voren kwam.

De puzzel als openingsmoment

Op het podium stond een bord met twaalf puzzelstukken. Elke spreker die het podium betrad, mocht een stukje leggen. Na een dansintermezzo plaatsten drie vrijwilligers hun stukken en trad de Utrechtse drumband BooomBassTic! op. Tot slot legden Máxima en Ait Baali het laatste stuk, waarna de tekst ‘Internationaal Jaar van de Vrijwilliger 2026 geopend’ verscheen.

Maxima Opent Internationaal Jaar Van De Vrijwilliger

Napraten in de foyer

Voor haar vertrek sprak de koningin in de foyer met vrijwilligers over hun uiteenlopende werkzaamheden. ‘Elke vrijwilliger is anders,’ zei Máxima daarbij. In de drukte maakten bezoekers graag nog een foto, waarna de koningin afscheid nam. Bij het weggaan zei ze tegen Dijksma en Ait Baali: ‘We zien elkaar in maart,’ verwijzend naar NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligersactie.

