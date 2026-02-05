Koning Harald Norwegian Royals Attend Military Tattoo

Koning Harald ontwijkt vragen over stiefkleinzoon Marius en Epstein-documenten

Tekst: Denise Delgado

05/02/2026

De Noorse koning Harald is woensdag in het openbaar niet ingegaan op de zaak rond zijn stiefkleinzoon Marius Borg Høiby. Dat laat het Noorse persbureau NTB weten.

Ook liet Harald zich niet uit over de onlangs vrijgegeven Epstein-documenten, waarin de naam van zijn schoondochter kroonprinses Mette-Marit naar voren komt.

Lees ook: Koning Harald (87) onder het mes, krijgt permanente pacemaker

Harald ontwijkt vragen

Harald was in Oslo voor de opening van een revalidatiecentrum. Volgens NTB liep hij langs aanwezige journalisten zonder te stoppen en beantwoordde hij geen vragen.

Het was zijn eerste publieke optreden sinds het proces tegen Marius van start ging. De koning was ook nog niet naar buiten getreden sinds de ophef rond Mette-Marit ontstond.

Organisatie zet Mette-Marit aan de kant

Intussen vragen meerdere organisaties waarvan Mette-Marit beschermvrouwe is om extra toelichting op haar contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Marius wordt verdacht van tientallen strafbare feiten en hangt een gevangenisstraf van meerdere jaren boven het hoofd.

Lees ook: Marius Borg Høiby vlak voor rechtszaak gearresteerd: ‘risico op recidive’

