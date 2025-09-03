Hoog bezoek voor koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander (58) heeft woensdagochtend op Paleis Noordeinde de nieuwe ambassadeurs van België, het Verenigd Koninkrijk en Turkije ontvangen. Dat maakte het Koninklijk Huis bekend via Instagram.

Geloofsbrieven

Het gaat om ambassadeur Adam (België), Rampling (Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland) en Yazgan (Turkije). Zij overhandigden hun geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander, een officiële stap waarmee hun ambassadeurschap van start gaat.

Op foto’s die het Koninklijk Huis deelde is te zien hoe de koning de documenten persoonlijk in ontvangst neemt. Bekijk ze hieronder:

Koning Willem-Alexander samen met ambassadeur Adam van het koninkrijk België

Koning Willem-Alexander samen met ambassadeur Yazgan van de Republiek Turkije

De koning samen met ambassadeur Rampling van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Bevestiging goede relaties

‘In de eerste brief staat dat de voorganger van de ambassadeur teruggeroepen is. Uit de tweede brief blijkt dat de diplomaat gemachtigd is om namens zijn staatshoofd of regering te spreken,’ schrijft het koningshuis op Instagram. ‘Deze brief bevestigt ook de goede relaties tussen beide landen. Vanaf het moment dat de Koning de geloofsbrieven heeft aanvaard, is de nieuwe ambassadeur formeel in functie.’

