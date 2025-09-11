Koningin Elizabeth

Had koningin Elizabeth terminale kanker? Paleisbutler heeft het antwoord

Tekst: Denise Delgado

11/09/2025

Deze week is het precies drie jaar geleden dat koningin Elizabeth onverwacht overleed op 96-jarige leeftijd. Volgens voormalig paleisbutler Paul Burrell (67) speelde er achter de paleismuren al maandenlang een geheim drama. In zijn nieuwe boek ‘The Royal Insider’ onthult hij dat de Queen een terminale kankerdiagnose had gekregen, maar dit nieuws strikt geheim hield.

Beenmergkanker

In de zomer van 2021, kort na het overlijden van prins Philip, kreeg Elizabeth te horen dat ze een agressieve vorm van beenmergkanker had. Artsen gaven haar hooguit nog een paar maanden te leven. Burrell beweert via The Mirror dat Elizabeth aanvankelijk reageerde met vier eenvoudige woorden toen ze hoorde dat ze een vorm van beenmergkanker had: “Nou, dat is jammer.” Daarna ging ze verder met haar kenmerkende nuchterheid: “Volgend jaar is mijn platina jubileum en dat wil ik graag meemaken. Kunt u me zo lang in leven houden?”

Elizabeth hield haar diagnose geheim

Het nieuws hield ze zorgvuldig voor zich; zelfs haar kinderen wisten er niets van. Alleen haar meest vertrouwde hofhouding en artsen waren op de hoogte. Elizabeth was bang dat bekendmaking van haar ziekte haar rol als koningin in gevaar zou brengen.

Aangepaste levensstijl

In het diepste geheim onderging ze bloedtransfusies en paste ze haar levensstijl drastisch aan. Haar geliefde gin-tonics en martini’s werden vervangen door appelsap en af en toe een glas tomatensap, zodat ze genoeg energie had om de festiviteiten rond haar platina jubileum in 2022 mee te maken.

Na het feestweekend ging het echter snel bergafwaarts. Elizabeth was zichtbaar vermagerd en had vaak niet genoeg kracht om uit bed te komen. Toch bleef ze doorwerken, vastbesloten haar taken te vervullen. Pas toen de familie volledig op de hoogte was van haar gezondheid, namen werkende royals steeds meer officiële verplichtingen over om de koningin te ontlasten.

