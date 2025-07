Grootste tentoonstelling ooit over stijl koningin Elizabeth in 2026

Volgens curator Caroline de Guitaut, die ook het bijbehorende boek Queen Elizabeth II: Fashion and Style schreef, werd de koningin met haar kenmerkende stijl wereldwijd een mode-icoon. “Haar kledingkeuzes droegen bij aan de Britse mode-industrie en inspireerden generaties ontwerpers. Nu het modearchief van Elizabeth II wordt beheerd door de Royal Collection Trust, kunnen we voor het eerst haar levenslange, doordachte stijlverhaal vertellen.”

Bijzondere aandacht is er voor de diplomatieke betekenis van veel van Elizabeths outfits . Zo is er een witte japon van Hartnell te zien, speciaal ontworpen voor een staatsbanket in Karachi in 1961. In deze jurk verwerkte de couturier de nationale kleuren van Pakistan, met een opvallend smaragdgroen plissé aan de achterzijde.

