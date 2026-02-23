William Kate

Foto’s: William en Kate stralen op rode loper bij BAFTA’s

Tekst: Denise Delgado

23/02/2026

Prins William en prinses Catherine zijn zondagavond aanwezig bij de uitreiking van de BAFTA’s in Londen. Het prinsenpaar verscheen weer samen op de rode loper, en viel op met outfits die mooi op elkaar waren afgestemd.

Vorig jaar overgeslagen

De BAFTA-avond lieten William en Catherine vorig jaar aan zich voorbijgaan, omdat de ceremonie toen samenviel met de schoolvakantie van prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Dit jaar waren ze er weer bij.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Buren niet blij met prins William en prinses Kate

‘Ik ben niet rustig genoeg’

Op de rode loper sprak William kort met enkele genomineerden. Hij gaf ook toe dat hij momenteel weinig films kijkt. Volgens hem moet je daar ‘rustig’ voor zijn en dat is hij nu niet. Toen hem werd gevraagd of hij Hamnet al had gezien, antwoordde hij dat hij die later wil bekijken.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Prince William And Catherine Princess Of Wales Attend The Bafta Film Awards 2026 At The Royal Festival Hall In London Pool 22 Feb 2026
Britain Entertainment Film Awards Bafta Royals
Britain's Prince William And Catherine Attend The Bafta Film Awards, London, Uk 22 Feb 2026
2026 Ee Bafta Film Awards Arrivals
2026 Ee Bafta Film Awards Arrivals

‘Rode, opgezwollen ogen’

Catherine had Hamnet wél gezien en reageerde met een lach dat dat ‘een heel slecht idee’ was, omdat ze aan het einde van de film met rode, opgezwollen ogen zat. William zei dat hij One Battle After Another en Sinners wél had gezien; die laatste noemde hij ‘wel wat donker’.

Genomineerden

Bij de BAFTA’s maken onder meer One Battle After Another en Sinners kans op de prijs voor beste film. Ook Hamnet, Marty Supreme en Sentimental Value zijn genomineerd.

Lees ook: William en Kate reageren op Epstein-onthullingen

Het is bovendien het eerste publieke optreden van William en Catherine sinds de aanhouding van Andrew Mountbatten-Windsor, de broer van koning Charles.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Koningspaar blikt terug op tiende Nederlandse goud: ‘Sensationele slotmiddag’
Royalty-column: Leven in de schijnwerpers
Andrew Mountbatten-Windsor verlaat politiebureau na aanhouding
Andrew wacht zonder speciale privileges op verhoor
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Dave Roelvink

Opnieuw raak: Dave Roelvink trapt gestolen fiets omver, dief gaat onderuit
Party Dave Roelvink

Dave Roelvink wéér achter fietsendief aan
Sante Fruit In De Supermarkt

Groenten en fruit zijn opeens veel duurder (en dit is waarom)
Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘Een lange zoen die smaakte naar meer. Zijn hand in mijn nek’
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise