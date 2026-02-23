Foto’s: William en Kate stralen op rode loper bij BAFTA’s

Tekst: Denise Delgado

Prins William en prinses Catherine zijn zondagavond aanwezig bij de uitreiking van de BAFTA’s in Londen. Het prinsenpaar verscheen weer samen op de rode loper, en viel op met outfits die mooi op elkaar waren afgestemd.

Vorig jaar overgeslagen

De BAFTA-avond lieten William en Catherine vorig jaar aan zich voorbijgaan, omdat de ceremonie toen samenviel met de schoolvakantie van prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Dit jaar waren ze er weer bij.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Buren niet blij met prins William en prinses Kate

‘Ik ben niet rustig genoeg’

Op de rode loper sprak William kort met enkele genomineerden. Hij gaf ook toe dat hij momenteel weinig films kijkt. Volgens hem moet je daar ‘rustig’ voor zijn en dat is hij nu niet. Toen hem werd gevraagd of hij Hamnet al had gezien, antwoordde hij dat hij die later wil bekijken.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

2026 Ee Bafta Film Awards Arrivals

‘Rode, opgezwollen ogen’

Catherine had Hamnet wél gezien en reageerde met een lach dat dat ‘een heel slecht idee’ was, omdat ze aan het einde van de film met rode, opgezwollen ogen zat. William zei dat hij One Battle After Another en Sinners wél had gezien; die laatste noemde hij ‘wel wat donker’.

Genomineerden

Bij de BAFTA’s maken onder meer One Battle After Another en Sinners kans op de prijs voor beste film. Ook Hamnet, Marty Supreme en Sentimental Value zijn genomineerd.

Het is bovendien het eerste publieke optreden van William en Catherine sinds de aanhouding van Andrew Mountbatten-Windsor, de broer van koning Charles.

Bekijk ook:

BEELD: ANP