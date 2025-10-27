Eloise van Oranje vinkt Kopenhagen van haar bucketlist af
27/10/2025
Eloise van Oranje (23) bracht het weekend door in Kopenhagen en genoot volop van de charmante sfeer in de Deense hoofdstad. Op Instagram neemt de gravin-influencer haar volgers mee met een reeks foto’s.
‘Kopenhagen is net als Amsterdam: goed beloopbaar, vol leuke winkels, heerlijk eten en unieke wijken,’ pent Eloise onder de foto’s. ‘Maar ik heb het idee dat mensen hier op een wat langzamere, meer ontspannen manier leven.’
Verder laat Elise weten dat ze een vriendin bezocht die haar favoriete bakkerijtjes, tweedehandswinkels en verborgen plekjes zien . ‘Ik vond het ook geweldig om mijn eigen must-see lijstje af te vinken.’
De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien laat weten dat er binnenkort meer tips over eten, shoppen en musea in Kopenhagen volgen op haar kanaal.
BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @ELOISEVANORANJE
Via: Royalty-Online
