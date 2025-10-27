Eloise van Oranje Gettyimages 2051552589

Eloise van Oranje vinkt Kopenhagen van haar bucketlist af

Tekst: Denise Delgado

27/10/2025

Eloise van Oranje (23) bracht het weekend door in Kopenhagen en genoot volop van de charmante sfeer in de Deense hoofdstad. Op Instagram neemt de gravin-influencer haar volgers mee met een reeks foto’s.

‘Kopenhagen is net als Amsterdam: goed beloopbaar, vol leuke winkels, heerlijk eten en unieke wijken,’ pent Eloise onder de foto’s. ‘Maar ik heb het idee dat mensen hier op een wat langzamere, meer ontspannen manier leven.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Verder laat Elise weten dat ze een vriendin bezocht die haar favoriete bakkerijtjes, tweedehandswinkels en verborgen plekjes zien . ‘Ik vond het ook geweldig om mijn eigen must-see lijstje af te vinken.’

De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien laat weten dat er binnenkort meer tips over eten, shoppen en musea in Kopenhagen volgen op haar kanaal.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @ELOISEVANORANJE
Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise