Gravin Eloise wordt 24 jaar: zó werd ze een van de populairste influencers van Nederland

Tekst: Ruth Smeets

Eloise van Oranje blaast maandag 24 kaarsjes uit. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien groeide op met een bekende achternaam, maar wist de afgelopen jaren vooral op haar eigen manier een naam op te bouwen.

Waar veel jonge royals liever op de achtergrond blijven, koos Eloise juist voor meer openheid. Via social media liet ze steeds vaker iets zien van haar leven, haar studie, haar liefde voor mode en haar vriendinnen. Juist daardoor groeide ze uit tot een vertrouwd gezicht voor een groot publiek.

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Een bekende naam, maar een eigen pad

Eloise werd op 8 juni 2002 geboren als oudste kleindochter van prinses Beatrix. Officieel draagt ze de titel gravin van Oranje-Nassau en jonkvrouw van Amsberg. Toch groeide Eloise, samen met haar broertje Claus-Casimir en zusje Leonore, relatief vrij op. Omdat ze geen vaste rol binnen het Koninklijk Huis heeft, kan ze haar eigen keuzes maken. Ook privé blijft de familieband persoonlijk: koning Willem-Alexander noemt ze gewoon ‘Alex’.

De opkomst van de gravinfluencer

Tijdens de coronaperiode begon Eloise meer te delen op social media. Ze maakte video’s over haar dagelijks leven, haar studie, kleding en de dingen die haar bezighouden. Dat sloeg aan. Terwijl leden van koninklijke families zich online vaak voorzichtig opstellen, koos Eloise juist voor een meer toegankelijke manier van communiceren. Zo ontstond ook haar bekende bijnaam: de gravinfluencer. Inmiddels volgen ruim 462.000 mensen haar op Instagram.

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Open, maar niet zonder grenzen

Een groot deel van haar populariteit zit in haar spontane en herkenbare uitstraling. Eloise praat over duurzaamheid, zelfvertrouwen en jezelf durven zijn, maar ze deelt niet alles. Haar liefdesleven houdt ze bewust privé en ook over haar familie vertelt ze weinig. Daardoor blijft ze dichtbij haar volgers, zonder haar hele persoonlijke leven op straat te leggen. Misschien is dat wel precies waarom veel mensen haar zien als ‘lekker gewoon’.

Van studie naar ondernemerschap

Eloise studeerde aan de Hotelschool The Hague. Ze volgde de opleiding op de campus in Amsterdam en liep tijdens haar studie onder meer stage in New York, waar ze genoot van de anonimiteit. In maart 2025 rondde ze haar bachelor af met een 8,2 voor haar scriptie. Daarna kon ze zich nog meer richten op haar grote passie: duurzame mode. Samen met prinses Laurentien en Thomas Latcham zette ze My Lima Lima op, een modeconcept met luxe tweedehands kleding. De opbrengst gaat naar maatschappelijke projecten en goede doelen, waaronder KidsRights en Stichting Everyday People. Daarmee laat Eloise zien dat haar invloed verder gaat dan alleen mooie outfits en populaire posts.