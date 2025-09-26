Eloise van Oranje geniet opnieuw van New York: ‘Leuk om terug te zijn’

Tekst: Denise Delgado

Eloise van Oranje (23) bracht de afgelopen tien dagen door in New York, de stad waar ze vorig jaar nog stage liep. Op Instagram deelt ze een reeks foto’s van haar trip. ‘Het was zo leuk om terug te zijn, een jaar later na mijn tijd hier.’

Vrienden bezoeken

Vorig jaar verbleef Eloise enkele maanden in The Big Apple voor een stage bij modebedrijf Otrium. Deze keer stond haar verblijf vooral in het teken van vrienden opzoeken, musea bezoeken, wandelen, ‘inspiratie opdoen en genieten van alles wat deze stad te bieden heeft’.

Eigen kledingwinkel

Naast haar reisavonturen timmert Eloise ook in Nederland aan de weg. Samen met haar moeder, prinses Laurentien, runt ze de kledingwinkel My Lima Lima, die onlangs een frisse start kreeg. Onlangs showde ze daar trots de eerste eigen modeshow.

