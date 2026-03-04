Eloise van Oranje Gettyimages 2051552589

Eloise deelt eerste beelden na terugkomst Australië

Tekst: Denise Delgado

04/03/2026

Gravin Eloise is terug in Nederland na een maand in Australië. Op foto’s die ze woensdag deelde, is te zien dat ze weer thuis is, van Amsterdamse grachtenpanden tot My Lima Lima, de tweedehandskledingwinkel waarvan ze mede-eigenaar is.

Reis vastgelegd in video’s

Eloise, ook wel de ‘gravinfluencer’ genoemd, maakte de reis samen met contentmaker Daan Hoogervorst. Hun avontuur werd vastgelegd in video’s op YouTube, waarmee Eloise haar debuut op het platform maakte. “Ik wilde al een tijdje langere en mooiere content maken, en dit voelt als het juiste moment”, schreef ze vooraf.

Eloise schrijft dat ze heeft ‘onderschat hoe leuk’ ze het zou vinden op het eiland. ‘Ik vond het geweldig om op ontdekking te gaan, leuke dingen te doen en er mijn eigen draai aan te geven,’ pent de gravin onder de reeks nieuwe foto’s op Instagram. ‘Jullie weten inmiddels hoe het gaat: ik heb het natuurlijk gevlogd. Je vindt me op YouTube bij Elo On The Go op YouTube.

Terug in het ritme van My Lima Lima

De 23-jarige Eloise heeft deze maand meerdere momenten rond My Lima Lima op de planning staan. Zo wordt op 14 maart het tweejarig bestaan van de Haagse winkel gevierd, met diverse evenementen waar Eloise bij aanwezig is.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

