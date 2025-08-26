Dít is een royal-protocol waar Meghan moeite mee had

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle (44) blikt eerlijk terug op haar tijd als royal. In een interview over haar Netflix-serie With Love, Meghan onthulde ze dat ze zich vaak ‘onauthentiek’ voelde. Ook verklapte ze welke regel ze het meest vervelend vond.

Een leven dat niet helemaal ‘echt’ voelde

In gesprek met presentatrice Emily Chang, voor de reeks ‘The Circuit‘, benadrukte Meghan hoe belangrijk authenticiteit voor haar is. “Het was anders een paar jaar geleden, toen kon ik niet zo uitgesproken zijn,” vertelde ze. Hoewel ze benadrukte dat ze altijd gewoon zichzelf probeerde te zijn, gaf ze toe dat haar leven binnen de royal spotlights niet altijd natuurlijk aanvoelde.

De vervelende regel

Eén voorbeeld sprong er voor haar duidelijk uit: de verplichte huidkleurige panty’s. “Ik moest die altijd dragen… dat voelde totaal niet als mijzelf,” aldus Meghan. “Het lijkt misschien een klein ding, maar het is juist door zulke details dat je je niet authentiek voelt. Nu kan ik kleden zoals ik wil, zeggen wat ik écht denk en me gewoon op mijn gemak voelen.”

Tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Strenge kledingvoorschriften

Het dragen van panty’s is officieel geen vast protocol, maar werd jarenlang gezien als een ongeschreven regel binnen de koninklijke familie. Ook Catherine, de prinses van Wales, en Sophie, de hertogin van Edinburgh, volgden vaak het voorbeeld van koningin Elizabeth, die de voorkeur gaf aan de traditionele look.

En dat was lang niet de enige kledingregel binnen de royals. Zo was felgekleurde nagellak ‘not done’ (de koningin zweerde bij een zachtroze tint van Essie) en moest elk lid van de familie altijd een zwarte outfit in de koffer hebben tijdens reizen – voor het geval er een sterfgeval plaatsvond. Die regel ontstond toen Elizabeth in 1952 in Kenia zat en haar vader overleed, zonder rouwkleding bij de hand.

Meghan voelt zich nu vrijer

Tegenwoordig laat Meghan zien dat ze zich een stuk vrijer voelt. “Ik hoef nu niets meer te bewijzen,” zei ze met een glimlach. En dat merk je ook in haar Netflix-serie, waarin ze samen met vrienden en bekende chefs kookt, lacht en kleine inkijkjes geeft in haar leven met Harry en de kinderen.

Bekijk ook:

BEELD: INSTAGRAM: @HELLOMAGAZINE

Via: Royalty-Online