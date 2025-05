De Koninklijke Verzamelingen bestaan 200 jaar: dít kun je zien én beleven

Tekst: Denise Delgado

Het is feest in het koninklijk huis! De Koninklijke Verzamelingen bestaan maar liefst 200 jaar. En dat wordt groots gevierd met een bijzondere tentoonstelling op twee unieke locaties: Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen. Goed nieuws: jij kunt erbij zijn!

Een kijkje in het koninklijke leven

Stap binnen in een wereld vol geschiedenis, pracht en persoonlijke verhalen. In Paleis Noordeinde bewonder je een selectie uit de indrukwekkende collectie die in twee eeuwen is opgebouwd. Denk aan serviezen van vijf generaties Oranjevorsten, maar ook persoonlijke objecten van koningen en koninginnen, van sieraden tot souvenirs. Elk voorwerp vertelt zijn eigen verhaal.

Zo is ook de wieg te zien waarin koning Willem-Alexander als baby heeft gelegen. Dat vertelt hij in de onderstaande video.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Van koets tot cabrio

In de Koninklijke Stallen staat dit jaar de expositie ‘Van koets tot cabrio’ centraal. Je ziet hier vijf bijzondere auto’s uit de koninklijke garage, waaronder de statige galalandauer uit 1872 en de iconische DAF Kini waarin koningin Beatrix in 1967 nog reed. De mix van nostalgie en innovatie maakt dit een niet te missen presentatie.

De koning verwelkomt je persoonlijk

Extra speciaal: bij aanvang van de tour krijg je een welkomstwoord van koning Willem-Alexander te horen. Ook delen medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis verhalen over hun werk achter de schermen in het paleis. Zo krijg je een uniek inkijkje in het dagelijks leven aan het hof.

Voor iedereen toegankelijk

Deze zomer krijgen maar liefst 43.000 bezoekers de kans om een kijkje te nemen achter de statige deuren van Paleis Noordeinde. Voor het eerst is de audiotour ook beschikbaar in tekstvorm voor doven en slechthorenden én zijn er beeldbeschrijvingen voor slechtzienden en blinden. Zo kan iedereen het koninklijke erfgoed beleven.

Zo bemachtig je tickets

Een bezoek plannen? Dat doe je eenvoudig online:

Paleis Noordeinde: € 10,00

Koninklijke Stallen: € 7,50

Combiticket (beide locaties): € 15,00

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar: gratis , wel reserveren

, wel reserveren Maximaal 6 kaarten per boeking

Je koopt je ticket voor een specifieke datum en tijd. Vergeet dus niet je legitimatiebewijs mee te nemen bij je bezoek.

Het paleis en de aangrenzende Koninklijke Stallen zijn van 16 juli tot en met 3 augustus 2025 open voor publiek.

Bekijk ook:

Via: Royalty-Online

BEELD: KONINKLIJKEVERZAMELINGEN/Jonathan Herman/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS