Royal Visit To Barking And Dagenham Charles

Charles en Camilla duiken filmwereld in met acteur Idris Elba

Tekst: Denise Delgado

19/02/2026

Koning Charles en koningin Camilla brachten een werkbezoek aan de filmstudio van Barking & Dagenham College in Londen, vernoemd naar oud-student Idris Elba. De acteur leidde het paar rond, terwijl studenten lieten zien wat er in de studio’s gebeurt.

Ze schoven aan bij verschillende workshops en kregen uitleg over opleidingen in media en productie. Charles had een klassiek setmoment te pakken: met de filmklapper in de hand gaf hij het startsein met één woord: ‘actie’.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Rondleiding door Idris

Idris Elba, bekend van Hijack, Luther en The Wire, keerde voor de gelegenheid terug naar zijn oude leerschool. Als gids liet de acteur zien hoe de naar hem vernoemde studio studenten klaarstoomt voor het vak. De studio maakt deel uit van het campusaanbod van het college.

Lees ook: Grote namen helpen koning Charles bij lancering YouTube-kanaal

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Opleiden voor de set

In de Idris Elba Studio volgen studenten cursussen variërend van camerawerk en geluidsopname tot montage en productie. Tijdens het bezoek deden Charles en Camilla mee in de lespraktijk en spraken ze met docenten en studenten over hun ambities.

Lees ook: Koning Charles en Idris Elba werken samen aan Netflix-docu over The King’s Trust

Van Prince’s Trust naar het podium

Elba vertelde eerder dat een subsidie van The Prince’s Trust, de stichting van Charles, hem hielp richting het National Youth Music Theatre. Die steun markeerde het begin van een carrière die nu terugkomt bij de volgende generatie makers.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @THEROYALFAMILY

LEES OOK

Andrew Mountbatten-Windsor gearresteerd op verjaardag
Marius Borg Høiby over mediadruk: ‘Meest gehate man van Noorwegen’
Máxima krijgt zelfgebreide sjaal aangeboden en vraagt om tikkie
Koningspaar en Amalia ontvangen binnenkort helden van de Winterspelen
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Sinem Kavus

Collega Sinem Kavus reageert na vertrek Teun Kuilboer uit Sleepers
Weekend Sinem Kavus van Sleepers

Sleepers-actrice Sinem Kavus na vertrek Teun Kuilboer: ‘Ik schaam me’
Vriendin ziek griep

Hoe lang duurt de huidige griep en hoe kom je er snel van af?
Sante Warmbat pantoffels

Win deze warme pantoffels van Warmbat!
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise