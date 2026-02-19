Charles en Camilla duiken filmwereld in met acteur Idris Elba

Koning Charles en koningin Camilla brachten een werkbezoek aan de filmstudio van Barking & Dagenham College in Londen, vernoemd naar oud-student Idris Elba. De acteur leidde het paar rond, terwijl studenten lieten zien wat er in de studio’s gebeurt.

Ze schoven aan bij verschillende workshops en kregen uitleg over opleidingen in media en productie. Charles had een klassiek setmoment te pakken: met de filmklapper in de hand gaf hij het startsein met één woord: ‘actie’.

Rondleiding door Idris

Idris Elba, bekend van Hijack, Luther en The Wire, keerde voor de gelegenheid terug naar zijn oude leerschool. Als gids liet de acteur zien hoe de naar hem vernoemde studio studenten klaarstoomt voor het vak. De studio maakt deel uit van het campusaanbod van het college.

Opleiden voor de set

In de Idris Elba Studio volgen studenten cursussen variërend van camerawerk en geluidsopname tot montage en productie. Tijdens het bezoek deden Charles en Camilla mee in de lespraktijk en spraken ze met docenten en studenten over hun ambities.

Van Prince’s Trust naar het podium

Elba vertelde eerder dat een subsidie van The Prince’s Trust, de stichting van Charles, hem hielp richting het National Youth Music Theatre. Die steun markeerde het begin van een carrière die nu terugkomt bij de volgende generatie makers.

