Trooping The Colour Ceremony Beatrice en Eugenie

© ANP

Beatrice en Eugenie ook niet aanwezig bij paasdienst Charles

Tekst: Denise Delgado

31/03/2026

Prinsessen Beatrice en Eugenie zijn dit jaar niet aanwezig bij de paasdienst van koning Charles op eerste paasdag. Volgens de ‘BBC’ hebben de dochters van Andrew Mountbatten-Windsor die dag andere plannen. Eerder werd ook al gemeld dat ze in juni zullen ontbreken bij Royal Ascot.

Koning Charles en koningin Camilla wonen op zondag 5 april de ochtenddienst bij in St George’s Chapel op Windsor Castle. Ook prins William en prinses Catherine worden daar verwacht.

In overleg

Volgens de BBC betekent de afwezigheid van Beatrice en Eugenie niet dat zij voortaan geen deel meer zullen uitmaken van koninklijke familiegelegenheden. Hun besluit om dit jaar niet naar de paasdienst te komen, zou in overleg met de koning zijn genomen.

De paasviering in St George’s Chapel is een vast onderdeel van de koninklijke agenda. Elk jaar arriveert een deel van de familie daar voor de kerkdienst, terwijl zij door fotografen wordt opgewacht.

Hoewel de prinsessen er deze keer niet bij zijn, blijft de deur open voor toekomstige koninklijke bijeenkomsten en familiegelegenheden, zoals de traditionele kerstviering in Sandringham. Hun afwezigheid bij de dienst in de vijftiende-eeuwse kapel zou dan ook met instemming van de koning zijn afgesproken.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise