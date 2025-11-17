Royals King Feast 15 November Brussels Te Deum Belgische royals prins laurent

Opkomst royals valt tegen tijdens Belgische koningsdag

Tekst: Denise Delgado

17/11/2025

Slechts een handjevol Belgische royals was zaterdag aanwezig bij de viering van Koningsdag. In de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal maakten vooral prinses Astrid, prins Laurent en prinses Claire hun opwachting.

Normaal gesproken sluiten ook koning Albert en koningin Paola aan bij de jaarlijkse dankdienst op 15 november, maar dit jaar ontbraken zij opmerkelijk genoeg. In de officiële aankondiging stonden ze al niet vermeld en een reden voor hun afwezigheid is niet bekendgemaakt. Ook Astrids echtgenoot prins Lorenz liet verstek gaan.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Belgische koning Albert mag woensdag ziekenhuis verlaten

Koning Filip en koningin Mathilde ontbreken traditiegetrouw bij de Belgische Koningsdag. Volgens het hof neemt de vorst zelf niet deel omdat hij ‘zichzelf niet kan vieren’.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BELGIANROYALPALACE
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Column: Royal monsters
Koning Charles viert 77e verjaardag met nieuwe foto
Prinses Kate pakt uit met grote filmsterren bij haar kerkdienst
Koning Charles stuurde familie Osbourne brief na overlijden Ozzy: ‘Zorgzaam mens’
Lees meer Royalty

Uit andere media

Vriendin Mariska Bauer

Mariska Bauer onthult geslacht eerste kleinkind: ‘Het avontuur als opa en oma begint’

Bij de familie Bauer hangt pure voorpret in de lucht. Mariska Bauer kan haar geluk nauwelijks op, want zij en Frans staan op het punt een heel nieuw hoofdstuk in te gaan: ze worden grootouders. 
Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Dít gebeurt er komende week in ‘GTST’!

Morgen begint er weer een nieuwe werkweek. Dat betekent bij RTL 4 ook vier nieuwe afleveringen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.
Weekend Emma Bunton

In de spotlight: Emma Bunton

Toen Emma Bunton op haar 25ste hoorde dat ze door endometriose maar vijftig procent kans had om zwanger te worden, stortte haar wereld in. Kinderen krijgen was namelijk al van jongs af aan haar grootste wens. ’Dat was een heel enge periode in mijn leven.’ Maar ze had geluk..
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise