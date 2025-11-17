Opkomst royals valt tegen tijdens Belgische koningsdag

Tekst: Denise Delgado

Slechts een handjevol Belgische royals was zaterdag aanwezig bij de viering van Koningsdag. In de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal maakten vooral prinses Astrid, prins Laurent en prinses Claire hun opwachting.

Normaal gesproken sluiten ook koning Albert en koningin Paola aan bij de jaarlijkse dankdienst op 15 november, maar dit jaar ontbraken zij opmerkelijk genoeg. In de officiële aankondiging stonden ze al niet vermeld en een reden voor hun afwezigheid is niet bekendgemaakt. Ook Astrids echtgenoot prins Lorenz liet verstek gaan.

Koning Filip en koningin Mathilde ontbreken traditiegetrouw bij de Belgische Koningsdag. Volgens het hof neemt de vorst zelf niet deel omdat hij ‘zichzelf niet kan vieren’.

