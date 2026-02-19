Andrew wacht zonder speciale privileges op verhoor

Tekst: Denise Delgado

Andrew Mountbatten-Windsor (66) krijgt volgens de BBC geen speciale behandeling. Hij verblijft in een gewone cel van een arrestantencomplex, met alleen een bed en een toilet. Daar wacht hij op zijn politieverhoor.

Andrew werd donderdag, op zijn 66e verjaardag, aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbare functie. De BBC noemt het een ‘ingewikkelde’ overtreding, omdat op meerdere punten moet worden getoetst of het feit strafbaar is.



Misdaadjournalist Danny Shaw legt uit dat verdachten doorgaans 12 tot 24 uur worden vastgehouden en daarna worden aangeklaagd of vrijgelaten voor verder onderzoek. De absolute bovengrens is 96 uur, maar daarvoor zijn meerdere verlengingen nodig van hogere politiefunctionarissen en een kantonrechter.

Volgens oud-hoofdinspecteur Dal Babu nam de druk op Andrew de afgelopen weken ‘groter en groter’ toe. Door de arrestatie heeft de politie toegang tot zijn computer, bestanden, foto’s en andere apparaten. Agenten kunnen bovendien huiszoekingen doen in alle panden die hij bezit, bewoont of waarover hij zeggenschap heeft; ook eerdere residenties worden onderzocht.

Andrew kwam herhaaldelijk in opspraak door zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Eerder raakte hij zijn titels kwijt na onthullingen over die vriendschap.

