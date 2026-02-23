Andrew schoof kosten massages en luxe reizen door naar de belastingbetaler

Tekst: Denise Delgado

De BBC schrijft dat Andrew Mountbatten-Windsor tijdens zijn periode als Brits handelsgezant kosten voor massages en dure reizen zou hebben afgeschoven op de belastingbetaler. De omroep baseert zich op verklaringen van voormalige overheidsmedewerkers.

Een van de bronnen zegt dat er intern vraagtekens werden gezet bij Andrews pogingen om ‘massagediensten’ niet zelf te betalen. Volgens diezelfde bron zou kritiek daarop uiteindelijk door leidinggevenden zijn weggewuifd.

Link met Epstein-beelden

De kwestie krijgt extra lading door beelden die zijn opgedoken in de zogeheten Epstein-files. Daarop is onder meer te zien dat Andrew een voetmassage krijgt van een jonge vrouw in een woning van Jeffrey Epstein, de Amerikaanse investeerder en veroordeelde zedendelinquent.

Salaris en ondersteuning

De BBC meldt dat exacte bedragen ontbreken, maar dat Andrews laatst bekende salaris voor zijn koninklijke functies 249.000 pond bedroeg. Er wordt bovendien gesuggereerd dat hij later financiële steun kreeg van toenmalig koningin Elizabeth.

Achtergrond Epstein

Epstein overleed in 2019 in zijn cel, terwijl hij in afwachting was van een rechtszaak over grootschalig seksueel misbruik en uitbuiting van minderjarige meisjes.

BEELD: ANP