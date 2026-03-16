Aanklager rondt af in Høiby-zaak: dinsdag volgt strafeis

In Oslo is maandag de laatste week van de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby begonnen. Noorse media melden dat de officier van justitie is gestart met het slotpleidooi.

Strafeis dinsdag

Het slotpleidooi van het Openbaar Ministerie gaat dinsdag verder. Dan wordt ook de strafeis van Høiby bekendgemaakt, schrijven aanwezige media.

Tientallen aanklacht

Het proces loopt sinds februari en beslaat in totaal zes weken. De zoon van kroonprinses Mette-Marit wordt verdacht van tientallen strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling.

Ontkenning

Meerdere vermeende slachtoffers legden tijdens de zittingsdagen verklaringen af. Høiby ontkent de meest ernstige aanklachten. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hem een gevangenisstraf tot 16 jaar boven het hoofd hangen.

BEELD: ANP