Henny Huisman bevestigt affaire in relatie van neef Sander Huisman: ‘Lastig te troosten’

Tekst: Denise Delgado

Pijnlijke onthulling: Henny Huisman (73) bevestigt dat Sabien, de vriendin van Kris Kross Amsterdam-dj Sander Huisman (44), hem ontrouw is geweest. In weekblad ‘Story’ doet de voormalig tv-presentator openhartig zijn verhaal over het verraad en de opmerkelijke wraakactie van zijn kleindochter.

‘Heel zuur’

Sander hield zich op de rode loper van de Buma Awards nog stil over de kwestie, maar zijn oom Henny laat er weinig twijfel over bestaan. “Als zoiets gebeurt is het al erg, en dan ook nog met je beste vriend!” Hij noemt hij de situatie ‘heel zuur’ voor zijn neef. De tekst gaat verder onder de video.

Sander en Sabien waren twintig jaar samen en kregen drie kinderen. In 2022 vroeg hij haar nog ten huwelijk, maar van trouwen kwam het uiteindelijk niet. Volgens Henny zou Sabien inmiddels al anderhalf jaar een affaire hebben met Sanders goede vriend Tanno.

Familie in rep en roer

De impact op de familie is groot. Met name Henny’s kleindochter Emma kon haar frustratie niet bedwingen. Samen met haar vriend Maurits bekladde ze met waterverf de bus van Tanno. Henny benadrukt dat hij de actie niet goedkeurt. “Stom, stom, stom! Dat heb ik ook tegen ze gezegd”. Henny gaat verder: “Sander is Emma’s lievelingsneef. Emma en Maurits hebben dat uit een opwelling gedaan, maar inmiddels hun excuses aan Tanno aangeboden.’ De foto’s van het beschilderde busje verschenen intussen op diverse juicekanalen.

Volgens zijn oom is Sander emotioneel gebroken. “Sander zit vol verdriet. Het is lastig om hem te troosten.” Wel zoeken Sander en Sabien nu professionele hulp. “Ook omwille van hun drie kinderen, want die zijn de dupe.”

BEELD: ANP