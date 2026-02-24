Jutta Leerdam ontdekt krasjes op olympische medailles: ‘Wel jammer’

Tekst: Denise Delgado

Jutta (27) verscheen maandag stralend bij de koninklijke huldiging na haar succesvolle Olympische Spelen. Met goud én zilver om haar nek nam ze de felicitaties in ontvangst, maar helemaal ongeschonden zijn die medailles inmiddels niet meer.

‘Een paar krasjes’

Aan RTL Boulevard vertelt Jutta dat vooral haar zilveren plak al lichte beschadigingen heeft. ‘Die zilveren heeft een paar krasjes, want die hangt er steeds een beetje achter,’ legt ze uit. ‘Dat is wel een beetje jammer, maar ja, het is wat het is.’

Nog geen vaste plek

Thuis heeft ze nog geen definitieve plek uitgekozen om haar medailles neer te zetten. Ze wil eerst iets passends bedenken. Met een knipoog merkt ze ook op dat het best ‘zwaar’ is om ze steeds te dragen.

Lees ook: Jutta Leerdam droomt van Olympisch goud en moederschap

Trots overheerst

Ondanks de krasjes is de blijdschap groter dan de irritatie. Jutta noemt het bijzonder dat je nooit weet waar je uiteindelijk op eindigt. Ook de huldiging zelf voelt voor haar als een enorme eer: ‘Het is niet normaal.’

Over haar volgende stappen in het schaatsen blijft ze nog voorzichtig. Of ze doorgaat, ‘moet nog blijken’, zegt ze. Vakantieplannen zijn er ook nog niet: na maanden in ’tunnelvisie’ wil ze nu eerst weer ruimte maken om van andere dingen te genieten. ‘Dat is ook weleens fijn.’

Bekijk ook:

BEELD: ANP