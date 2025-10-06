Ike Turner jr., zoon van Tina en Ike Turner, op 67-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

Ike Turner Jr. is overleden. De 67-jarige was de zoon van zangeres Tina Turner en haar ex-man Ike Turner. Volgens familie overleed Turner aan nierfalen en had hij daarnaast ook hartproblemen.

Gezondheid ging achteruit

Het nieuws werd bevestigd door Tina’s nicht Jacqueline Bullock aan onder meer TMZ. Zijn gezondheid ging al geruime tijd achteruit. Ook zegt ze dat Ike begin september een beroerte kreeg.

Producer in de studio van zijn vader

Ike jr. volgde al op jonge leeftijd het muzikale pad van zijn ouders en werd zelf muzikant. Later werkte hij in de muziekstudio van zijn vader, waar hij als producer betrokken was bij het album Risin’ with the Blues van Ike Turner Sr. Het album won in 2007 een Grammy voor Beste Traditionele Bluesalbum.

Ike Turner samen met zoon Ike Turner jr.

Adoptiekind van Tina

Ike Jr. werd geboren in 1958 als zoon van Ike Sr. en zijn ex-vrouw Lorraine Taylor. Tina Turner, die van 1962 tot 1978 met zijn vader getrouwd was, adopteerde Ike Jr. en zijn broer Michael toen ze nog klein waren. Op dezelfde manier adopteerde haar man Craig, de zoon van Tina uit een eerdere relatie. Ike en Tina kregen samen ook een zoon, Ronnie, die in 2022 overleed.

Tina Turner stierf in 2023 op 83-jarige leeftijd in Zwitserland. Ike Turner, bekend van wereldhits als Proud Mary samen met Tina, overleed in 2007.

BEELD: GETTY IMAGES