Ike Turner Jr. Overleden

Ike Turner jr., zoon van Tina en Ike Turner, op 67-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

06/10/2025

Ike Turner Jr. is overleden. De 67-jarige was de zoon van zangeres Tina Turner en haar ex-man Ike Turner. Volgens familie overleed Turner aan nierfalen en had hij daarnaast ook hartproblemen.

Gezondheid ging achteruit

Het nieuws werd bevestigd door Tina’s nicht Jacqueline Bullock aan onder meer TMZ. Zijn gezondheid ging al geruime tijd achteruit. Ook zegt ze dat Ike begin september een beroerte kreeg.

Producer in de studio van zijn vader

Ike jr. volgde al op jonge leeftijd het muzikale pad van zijn ouders en werd zelf muzikant. Later werkte hij in de muziekstudio van zijn vader, waar hij als producer betrokken was bij het album Risin’ with the Blues van Ike Turner Sr. Het album won in 2007 een Grammy voor Beste Traditionele Bluesalbum.

Winner Ike Turner At Grammy Awards
Ike Turner samen met zoon Ike Turner jr.

Lees ook: BN’ers rouwen om ‘legend’ Tina Turner

Adoptiekind van Tina

Ike Jr. werd geboren in 1958 als zoon van Ike Sr. en zijn ex-vrouw Lorraine Taylor. Tina Turner, die van 1962 tot 1978 met zijn vader getrouwd was, adopteerde Ike Jr. en zijn broer Michael toen ze nog klein waren. Op dezelfde manier adopteerde haar man Craig, de zoon van Tina uit een eerdere relatie. Ike en Tina kregen samen ook een zoon, Ronnie, die in 2022 overleed.

Tina Turner stierf in 2023 op 83-jarige leeftijd in Zwitserland. Ike Turner, bekend van wereldhits als Proud Mary samen met Tina, overleed in 2007.

Lees ook: Wereldsterren delen verdriet over overlijden Tina Turner

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Victor Vlam: ‘Ik vind Koen Weijland zo’n ontzettend lekkerding!’
Art Rooijakkers over Nieuws Van De Dag: ‘Werd Opinie Van De Dag’
Prins William openhartig over het ‘zwaarste jaar’ van zijn leven
Dave Roelvink pakt hoofdprijs in 8-Man Tournament van Boxing Influencers

Uit andere media

Weekend Celebrity Sightings In London September 23, 2025

ZIEN: Celebs geven modeadvies voor aankomend najaar

STEM NU. De herfst staat voor de deur en dat betekent: laagjes, warme tinten en veel nieuwe stijlideeën. Van cosy truien en onverwachte pakken tot de terugkomst van ruiten en glanzende pailletten, deze sterren weten precies hoe je het nieuwe seizoen modieus ingaat. Welke stijl past het best bij jou?
Party Buma Nl Awards 2025

Iedereen kent zijn liedje ‘Terug In De Tijd’, maar wie is de vriendin van Yves Berendse?

Het succes van Yves Berendse lijkt geen grenzen te kennen. En ook in de liefde heeft de zanger het getroffen. Maar wie is de vrouw die hem gelukkig maakt?
Vriendin introveet extravert

Ben jij introvert? Dit kun je leren van extraverten

Je houdt niet van de spotlight, denkt eerst na voordat je iets zegt, en krijgt energie van rust. Klinkt herkenbaar? Dan ben je waarschijnlijk eerder introvert dan extravert – en daar is niks mis mee. Maar laten we eerlijk zijn: de wereld lijkt soms gemaakt voor mensen die zichzelf makkelijk verkopen, overal hun mening geven en van elk gesprek een show maken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise