Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani op 91-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

05/09/2025

Verdrietig nieuws uit de modewereld: de Italiaanse modeontwerper en stijlicoon Giorgio Armani is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn bedrijf donderdag bevestigd.

‘Met oneindig veel verdriet kondigt de Armani Group het overlijden aan van zijn oprichter en onvermoeibare drijvende kracht: Giorgio Armani’, laat het bedrijf in een verklaring weten.

Gezondheidsproblemen

De modeontwerper kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen en miste daardoor afgelopen zomer voor het eerst in zijn carrière de Milan Fashion Week. Toch bleef hij tot aan zijn dood nauw betrokken bij zijn modehuis.

Behoorde tot de rijkste mensen ter wereld

De ontwerper richtte zijn modehuis in 1975 op en werd wereldwijd beroemd met zijn elegante en tijdloze stijl. Naast haute couture en prêt-à-porter groeide Armani uit tot een luxemerk met parfums, accessoires, beautyproducten en wooncollecties. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 10 miljard euro, waarmee hij volgens Forbes tot de rijkste mensen ter wereld behoorde.

In besloten kring

Op verzoek van Armani zelf vindt de uitvaart in besloten kring plaats. Publiek kan dit weekend in Milaan afscheid nemen in het Armani-theater.

