Funklegende Sly Stone overleden

Tekst: Redactie Weekend

De Amerikaanse funkmuzikant Sly Stone is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie gemeld in een verklaring aan meerdere Amerikaanse media. Volgens de verklaring leed de artiest aan de longziekte COPD en kampte hij met andere “onderliggende gezondheidsproblemen.”

Stone was met name bekend als voorman van de Amerikaanse funkband Sly & the Family Stone. Sly and the Family Stone maakte eind jaren zestig en begin jaren zeventig furore met hun psychedelische funkmuziek.

De groep scoorde hits als Dance to the Music, Family Affair en Everyday People. Sly and the Family Stone trad in 1993 toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Drugsproblemen

De als Sylvester Stewart geboren artiest kampte lange tijd met drugsproblemen. Mede door zijn drugsgebruik viel zijn band uiteen. Ook in latere jaren had hij nog problemen met drugs. Hij werd meerdere keren gearresteerd in verband met cocaïnegebruik en pogingen om af te kicken bleken vruchteloos.

Stone kreeg een zoon, Sylvester, met actrice en model Kathy Silva. Hij had ook twee dochters, waarvan hij er een kreeg met zijn bandgenoot Cynthia Robinson.