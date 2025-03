Echtgenoot Dolly Parton op 82-jarige leeftijd overleden

Tekst: Redactie Weekend

Carl Thomas Dean, de echtgenoot van Dolly Parton, is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. De countryster meldt dat op Instagram. “We hebben zoveel prachtige jaren beleefd. De liefde die wij meer dan zestig jaar voor elkaar voelden, is niet in woorden uit te drukken”, schrijft de 79-jarige Parton.

Parton en Dean trouwden in 1966, ze ontmoetten elkaar in een wasserette. Het stel had geen kinderen. Dean leefde ondanks de grote carrière van zijn partner een leven buiten de schijnwerpers.

Parton zei in 2024 tegen Knox News dat de liefde en het respect van haar man essentieel waren voor haar succes in de muziek. “Er is altijd die veiligheid, die zekerheid, die kracht”, zei ze over haar huwelijk, schrijft USA Today. “Hij is een goede man en we hebben een goed leven gehad.”

Hekel aan schijnwerpers

In haar autobiografie Dolly: My Life and Other Unfinished Business die in 1994 verscheen, schreef Parton dat één prijsuitreiking in 1966 voor Dean genoeg was om te beslissen nooit in de schijnwerpers te willen staan. “Ik houd van je, ik zal je ondersteunen op alle mogelijke manieren, maar ik kom niet met je mee naar deze gelegenheden”, zei hij.

Dean overleed in Nashville. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.