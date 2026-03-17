Voetballer Quincy Promes bekent steekincident in hoger beroep

Tekst: Denise Delgado

Quincy Promes heeft dinsdag in het hoger beroep alsnog erkend dat hij in 2020 iemand met een mes heeft gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude. Dat lieten zijn nieuwe advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops, weten tijdens een inleidende zitting. Promes kreeg eerder anderhalf jaar cel voor het steekincident.

Zelfverdediging

Volgens zijn advocaten hoort Promes niet gestraft te worden, omdat hij uit zelfverdediging zou hebben gehandeld. De ruzie zou zijn ontstaan rond gestolen juwelen van een tante die Promes als een tweede moeder ziet. De man die werd gestoken zou bovendien geprobeerd hebben de gouden ketting van een jong neefje af te pakken.

Promes zou daarna zijn uitgedaagd om naar buiten te komen. Daar was volgens hem sprake van chaos met dronken familieleden die met elkaar vochten. In “die hectiek” en onder hoge emoties heeft hij volgens Carry Knoops ‘eenmaal met een zakmesje gestoken’.

Opvallende draai

De bekentenis is opvallend, omdat Promes eerder in het hoger beroep nog verklaarde onschuldig te zijn. Zijn advocaten zeggen dat hij nu opener is omdat hij door zijn detentie in Dubai een trauma zou hebben opgelopen. Promes stelt dat hij daar hard is verhoord en is geconfronteerd met verdenkingen over banden met Jos L., ook wel ‘Bolle Jos’.

Promes zei zelf dat hij het vertrouwen in het rechtssysteem kwijt was geraakt en vermoedt dat Nederlandse justitie de verdenkingen bij de autoriteiten in Dubai heeft ingegeven. Nu zegt hij wél bereid te zijn te verklaren.

Drugssmokkel

Naast het steekincident loopt er nog een tweede zaak: Promes staat ook terecht voor grootschalige drugshandel. Hij ontkent betrokkenheid bij de smokkel van ruim 1.300 kilo cocaïne, maar kreeg daar eerder zes jaar cel voor opgelegd.

BEELD: ANP