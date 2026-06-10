Verdachte zoon Rob Reiner wil erfenisfonds aanspreken voor verdediging tegen moord op ouders

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nick Reiner wil toegang tot een erfenisfonds van naar verluidt 1,5 miljoen dollar om zich te verdedigen tegen de verdenking dat hij zijn ouders heeft vermoord.

De 32-jarige zoon van Rob Reiner wordt beschuldigd van de moord op de Hollywoodregisseur en diens vrouw Michele Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in hun villa in Los Angeles. Nick heeft bij de rechtbank van Los Angeles County een verzoek ingediend om toegang te krijgen tot het fonds dat zijn ouders voor hem hadden opgericht.

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Verzoek om geld uit fonds

Volgens het verzoekschrift richtten Rob en Michele kleinere, individuele trusts op voor Nick en zijn broers en zussen. Daarin zouden ‘ondubbelzinnige instructies’ staan dat Nick de helft van het geld zou ontvangen toen hij 30 werd en de rest wanneer hij 35 zou worden. De indieners stellen dat hij het deel waarop hij op zijn dertigste recht had nooit heeft gekregen, terwijl het fonds minstens 1,5 miljoen dollar aan activa zou bevatten.

‘Nick hield van zijn ouders en is kapot van hun dood’, staat in het verzoekschrift dat namens hem is ingediend. ‘Maar de feiten over wat er wel en niet met hen is gebeurd, staan niet ter discussie in deze rechtszaak over het fonds. Net als iedereen die van een misdaad wordt beschuldigd, wordt Nick als onschuldig beschouwd en heeft hij het recht om zijn verdediging te voeren met de middelen die hem wettelijk toekomen.’

Tekst gaat verder onder video over rouw om Rob Reiner.

Advocaat zou zich hebben teruggetrokken

De beheerder van het fonds, advocaat Paul R. Kanin, zou volgens Nick sinds februari steeds wisselende excuses en rechtvaardigingen hebben gegeven om hem het geld te onthouden. Kanin zou ook het exacte bedrag in het fonds niet willen bekendmaken. Nick stelt dat hij door het uitblijven van het geld de bekende advocaat Alan Jackson niet kon inhuren, waarna Jackson zich uit de zaak moest terugtrekken en hij afhankelijk werd van een advocaat van de staat.

Volgens het verzoekschrift had Kanin aangegeven dat de gelden pas konden worden vrijgegeven nadat Nicks schuld of onschuld in de rechtbank was vastgesteld. Nick benadrukt dat hij het geld nu nodig heeft voor zijn verdediging en zegt dat ‘de tijd dringt’. ‘Elke week vertraging is een week waarin de advocaat van zijn keuze geen onderzoek kan doen of zich kan voorbereiden – een nadeel voor zijn verdediging dat niet ongedaan gemaakt kan worden’, aldus het verzoekschrift.

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Ouders doodgestoken na feest

Het Openbaar Ministerie beweert dat Nick, die een lange geschiedenis van drugs- en alcoholproblemen heeft, zijn ouders dodelijk heeft neergestoken na een ruzie op een kerstfeest voor beroemdheden, georganiseerd door Conan O’Brien. Daarna zou hij de plaats delict zijn ontvlucht. Openbaar aanklager Nathan Hochman van Los Angeles County heeft gezegd dat Nick de doodstraf kan krijgen als hij schuldig wordt bevonden aan de moorden.

Rob was de zoon van komedielegende Carl Reiner en bekend van films als This is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery en A Few Good Men. Tien jaar voor zijn dood werkte hij met Nick aan Being Charlie, een film die nauw aansloot bij hun eigen vader-zoonspanningen rond de verslaving van de jongere man. Michele was fotografe en producente en werkte met haar man aan wat zijn laatste film bleek te zijn: een laat uitgebracht vervolg op Spinal Tap.

BRON: INDEPENDENT