Advocaat van Nick, zoon Rob Reiner, trekt zich terug uit moordzaak

De advocaat van Nick Reiner, die wordt beschuldigd van de moord op zijn vader Rob Reiner en moeder Michele Singer Reiner, heeft zich teruggetrokken uit de zaak. Alan Jackson vertegenwoordigt Nick niet langer, al benadrukte de raadsman dat hij gelooft in diens onschuld.

Nick Reiner, 32, heeft bij de Los Angeles Superior Court nog geen pleidooi afgelegd. Advocaat Alan Jackson bevestigde na de zitting dat hij de verdediging neerlegt. Michele en Rob Reiner werden op 14 december met steekwonden aangetroffen in de slaapkamer van hun woning in Brentwood, Los Angeles.

Advocaat Nick Reiner stapt op

Als verklaring voor het neerleggen van zijn werk, geeft Alan Jackson. ‘Omstandigheden buiten mijn controle, maar nog belangrijker: buiten Nicks macht, hebben het onmogelijk gemaakt om onze vertegenwoordiging voort te zetten’. Over de reden bleef hij vaag: ‘Ik mag wettelijk en ethisch niet uitleggen waarom.’ De advocaat, die eerder Harvey Weinstein bijstond, voegde daaraan toe dat Nick volgens hem niet schuldig is aan moord.

Standpunt van het OM

De officier van justitie van LA County zei juist iets heel anders. ‘We zijn er volledig van overtuigd dat een jury Nick Reiner zonder redelijke twijfel zal veroordelen voor de brute moord op zijn ouders: Rob Reiner en Michele Singer Reiner.’ Een door de overheid gefinancierde verdediging zal intussen de verdachte in de rechtbank bijstaan..

Nieuwe verdediging en vervolgstappen

Om voor een pro-Deoverdediging in aanmerking te komen, moeten verdachten aantonen dat zij niet over de middelen beschikken om hun zaak te financieren. Het nettovermogen van Rob wordt geschat op $200 miljoen. Onduidelijk is wie het voorschot voor de eerdere topadvocaat van zijn zoon betaalde. Zijn nieuwe advocaat, pro-Deoadvocaat Kimberly Greene, ontmoette Nick en vroeg om tijd om zich voor te bereiden op de zaak. De volgende zitting staat gepland voor 23 februari.

