Tiende kindje voor familie Kraan uit Een huis vol emigreert: ‘Héél blij’

Tekst: Denise Delgado

Babynieuws! De familie Kraan, bekend van ‘Een huis vol emigreert’, breidt hun gezin opnieuw uit. Moeder Linda is zwanger van haar negende kind, waardoor het gezin binnenkort tien kinderen telt. Op Instagram laat het gezin hun blijdschap zien.

‘Zo ontzettend dankbaar en héél blij, er komt een klein Kraantje bij!, schrijft de familie bij een reeks foto’s. Op de beelden poseert het gezin in het bos, waarbij vader Ivan liefdevol zijn hand op Linda’s buik legt. Op een van de foto’s is ook de echo van de baby te zien.

De felicitaties stromen binnen, onder andere van de familie Bal, eveneens bekend van Een huis vol: ‘Gefeliciteerd! Fijne zwangerschap gewenst.’

De familie Kraan bestaat momenteel uit negen kinderen, waarvan sommige uit eerdere relaties komen. Zo heeft zoon Sam een andere moeder en hebben Marlynn en Quinten een andere vader.

Het gezin werd bekend door het KRO-NCRV-programma Een huis vol en emigreerde onlangs naar Luxemburg, waar ze een camping opzetten. Dat avontuur was te volgen in Een huis vol emigreert.

BEELD: KRO-NCRV/INSTAGRAM: @DEKRAANTJES