‘Supernatural’-actrice Carrie Anne Fleming overleden op 51-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

23/03/2026

De Canadese actrice Carrie Anne Fleming, bekend van rollen in onder meer ‘Supernatural’ en ‘iZombie’, is overleden. Ze stierf op 26 februari 2026 in Canada, op 51-jarige leeftijd, na complicaties door borstkanker. Het nieuws over haar overlijden werd pas later naar buiten gebracht via Amerikaanse entertainmentmedia.

Inspirerende vrouw

Een woordvoerder van de actrice liet aan PEOPLE weten dat Carrie vredig is overleden, in het bijzijn van haar dierbaren. Volgens diezelfde verklaring was het een voorrecht om haar te hebben gekend. “Ze was een prachtig mens, inspirerend en bovenal lief. Ze zal enorm worden gemist.”

Carrie bouwde in de loop der jaren een carrière op met veel rollen in sciencefiction-, horror- en bovennatuurlijke series. Ze speelde onder meer Karen Singer in Supernatural en Candy Baker in iZombie. Daarnaast was ze te zien in producties als Smallville, The L Word, Supergirl en Stargate SG-1.

Enorme levenslust

Ook acteur Jim Beaver, die in Supernatural haar echtgenoot speelde, stond stil bij haar overlijden. Hij deelde eerder deze maand een emotioneel bericht waarin hij terugblikte op hun eerste ontmoeting op de set: “Ze barstte van levenslust en warmte en was ongelooflijk goedhartig, met een uitbundige lach en een ontwapenende persoonlijkheid die nooit leek uit te staan.”

Scherm­afbeelding 2026 03 23 Om 10.59.53
Carrie als Candy Baker in IZombie

Carrie Anne Fleming laat haar dochter Madalyn Rose achter. Volgens Variety wordt op een later moment bekendgemaakt wanneer de herdenkingsdienst plaatsvindt.

BEELD: GETTY IMAGES

