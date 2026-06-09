Slecht nieuws voor de Bellinga’s: Kabinet wil jonge kinderen weren uit commerciële content op sociale media

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het kabinet wil jonge kinderen beter beschermen tegen commerciële klussen op sociale media. Kinderen van 15 jaar en jonger mogen daar wat minister Thierry Aartsen betreft niet meer voor worden ingezet.

De minister laat dat weten aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om kidfluencing en kinderen die meedoen aan commerciële online content van gezinsvloggers en mom- en dadfluencers. Bijvoorbeeld de Bellinga’s dus. Volgens de minister kunnen zulke activiteiten grote gevolgen hebben voor kinderen.

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Risico’s voor welzijn en ontwikkeling

‘Kidfluencing en het meedoen van kinderen aan commerciële online content van gezinsvloggers en mom- en dadfluencers kan grote impact hebben op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Vooral als kinderen als verdienmodel door bedrijven of ouders worden ingezet’, aldus de minister. Kinderen lopen volgens hem risico op verlies van privacy en een negatief zelfbeeld.

Tekst gaat verder onder video met Albert Verlinde zijn mening over de Bellinga’s.

Huidige regels schieten tekort

Volgens de Arbeidsinspectie is de huidige regelgeving onvoldoende. Het vorige kabinet werkte ook al aan strengere regels, maar de wet- en regelgeving blijkt complex en lastig te handhaven. ‘Ik vind het gelet op de ernstige risico’s voor kinderen van deze vorm van kinderarbeid van belang dat er duidelijke regels komen.’ De minister komt in het najaar met uitgewerkte plannen.

De Bellinga’s in het nieuws

De wens volgt nadat een jaar geleden in BOOS veel aandacht werd besteed aan zogenoemde familievloggers, met name aan de Bellinga’s. Zij kwamen de laatste tijd opnieuw vaker in het nieuws na ophef over uitspraken in hun vlog. Ook in RTL Tonight werd met afschuw gesproken over de inzet van kinderen en uitspraken die in hun video’s werden gedaan.