Moeder van vlogfamilie De Bellinga’s biedt excuses aan voor Apartheid-opmerking

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een maand nadat De Bellinga’s in opspraak raakten door hun gedrag in Zuid-Afrika, ligt de vlogfamilie opnieuw onder vuur. Dit keer draait de commotie om uitspraken van moeder Fara in een fragment uit een vlog dat op sociale media wordt gedeeld.

In de video zijn opmerkingen van de moeder van De Bellinga’s te horen over onder andere de Apartheid. Na de ophef heeft Fara via haar eigen Instagram excuses aangeboden. Ook benadrukt ze dat het fragment volgens haar uit context is gehaald.

Ophef om uitspraken in vlog

In het veelbesproken fragment zegt Fara onder meer: ‘De Apartheid was juist fijner. Ja want toen was alles goed gescheiden en toen was er niet de vele armoede en dat stelen van elkaar. Dat is nu meer. De criminaliteit is nu meer dan toen de Apartheid er nog was.’ Ook zegt ze dat Jan van Riebeeck ervoor heeft gezorgd dat er veel wijn is in het land, waardoor Zuid-Afrika rijker is geworden. Daarop concludeert ze: ‘Dus aan de andere kant is het juist ook heel goed dat hier de blanke kolonies zijn gekomen, omdat natuurlijk het land daar ook veel meer ontwikkeld door is geworden.’

Fara reageert met excuses

Na de vele commotie reageert Fara op haar eigen Instagram met een video. Daarin zegt ze dat het gedeelde fragment uit context is geknipt en dat het nu lijkt alsof zij heeft gezegd dat Apartheid beter was. ‘Maar dat heb ik nooit gezegd’, zegt Fara. ‘Dat is absoluut niet waar ik voor sta.’ Volgens haar deelde ze in de vlog wat gezinnen haar vertelden over hun ervaring. ‘Dat was het verhaal, niet de goedkeuring van de Apartheid. Daarom is het belangrijk altijd een heel verhaal te horen en niet losse secondes’, zegt Fara. Ze voegt eraan toe dat ze niemand heeft willen kwetsen en biedt excuses aan ‘voor degene die het zo heeft gevoeld’.

Familie was vorige maand ook al omstreden

Vorige maand kwam de familie ook al negatief in het nieuws vanwege hun gedrag in Zuid-Afrika. De kritiek draaide toen om de manier waarop in de vlog met lokale kinderen werd omgegaan. Op sociale media werd die benadering vergeleken met een dierentuin. In gedeelde fragmenten is onder meer te horen: ‘Ze zijn helemaal niet schuw’ en ‘Misschien drinkt ze alleen water en rijst’.

