Sarah Puttemans probeerde Viktor stiekem te volgen met AirTag

Tekst: Denise Delgado

Sarah Puttemans lijkt haar verloofde Viktor Verhulst het liefst voortdurend in de gaten te houden. In de podcast ‘Vik & Gert’ vertelt Viktor dat Sarah al meerdere keren heeft geprobeerd hem een AirTag aan te praten, zogenaamd om hem te helpen zijn spullen niet kwijt te raken.

In gesprek met zijn vader Gert Verhulst vertelt Viktor lachend dat sommige mannen gevolgd worden zonder dat ze dat zelf doorhebben. Gert denkt eerst nog aan buitenlandse spionage, maar al snel blijkt dat het gesprek over iets heel anders gaat: hun eigen partners. Volgens Gert zou het zomaar kunnen dat vrouwen iets onder een auto plakken om hun man te volgen.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Om sleutels niet kwijt te raken

Daarop vertelt Viktor dat Sarah hem al eens voorstelde om een AirTag cadeau te doen voor aan zijn sleutels. Officieel zodat hij die minder snel kwijt zou raken, maar Viktor had daar meteen zijn eigen gedachten bij. Volgens hem was het vooral bedoeld om zijn locatie in de gaten te kunnen houden.

Bobbel in broek

Viktor zegt dat hij daar slim onderuit wist te komen. Zo beweerde hij dat hij liever niet te veel aan zijn sleutelbos heeft hangen. “Dan is dat zo’n grote bobbel in mijn broek.” Die opmerking zorgde meteen voor een grap van Gert, die daar geamuseerd op inhakte. “Je hebt aan één grote bobbel wel genoeg natuurlijk.”

Bij die ene poging bleef het volgens Viktor niet. Later probeerde Sarah het opnieuw, dit keer door een AirTag in hun koffers te willen stoppen. Viktor kan er zichtbaar om lachen en concludeert dat zijn verloofde steeds weer een nieuwe manier bedenkt om zo’n tracker aan hem te koppelen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @VIKGERPODCAST