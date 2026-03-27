Royce de Vries eerlijk over slaapproblemen na overlijden vader

Tekst: Denise Delgado

Royce de Vries spreekt openhartig over de moeilijke tijd na het overlijden van zijn vader, Peter R. de Vries. In Open Casa vertelt de 37-jarige advocaat dat hij langzaam opkrabbelt. Tegelijkertijd merkt hij nog elke dag hoe groot de impact van dat verlies is.

In een diep dal

Volgens Royce gaat het inmiddels beter met hem dan een paar jaar geleden. Toch benadrukt hij dat rouw geen rechte lijn omhoog is. “Ik voel me wel steeds beter”, zegt hij. “Ik zat vier jaar geleden in een heel diep dal en langzaam klom ik daaruit, maar het is geen weg die lineair omhooggaat. Soms klap ik weer naar beneden.”

Slaappillen

Vooral zijn slaap kreeg na het overlijden van zijn vader een flinke klap. Royce vertelt dat de problemen vrijwel meteen begonnen. “De dag erna heb ik slaappillen gekregen, omdat ik de eerste nacht niet sliep. Het is wel heel funest als je niet slaapt.”

In de jaren daarna probeerde hij verschillende manieren om beter te slapen, waaronder slaapmedicatie. Toch blijft spanning een grote rol spelen. “Ik heb best wel wat slaapmedicatie genomen, maar als ik me heel druk maak dan gaat het heel erg op mijn slaap zitten.”

Hoewel hij nog niet helemaal van zijn klachten af is, ziet Royce wel vooruitgang. “Ik ben nog niet helemaal van mijn slaapproblemen af, maar stukje bij beetje gaat het beter.” Inmiddels probeert hij er rustiger mee om te gaan als slapen niet lukt. “Als ik merk dat ik niet in slaap val, dan denk ik: ach, wat maakt het uit.”

